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«الدفاع الروسية» تعلن القضاء على 60 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 3 مركبات
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«الدفاع الروسية» تعلن القضاء على 60 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 3 مركبات

«الدفاع الروسية» تعلن القضاء على 60 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 3 مركبات

«الدفاع الروسية» تعلن القضاء على 60 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 3 مركبات
٠٣:٤٢:١٢ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على نحو 60 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير ثلاث مركبات قتال خلال هجوم على محور دونيتسك.

تدمير منظومة مدفعية أمريكية الصنع

وأوضحت أن المدفعية الروسية قصفت موقع قيادة اللواء الأوكراني بالقرب من كراماتورسك، ودمرت منظومة مدفعية أمريكية الصنع في مقاطعة زابوروجيا.

وأضافت أن الدفاع الجوي الروسي، أسقط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية وثلاثة صواريخ «هارم» خلال الـ24 ساعة الماضية.

الكرملين يستبعد التفاوض بشروط أوكرانيا

في الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا لن تجري مفاوضات بناء على شروط الآخرين.

واشنطن تدفع العالم لموقف عدائي ضد روسيا

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن على الغرب – شاء أم أبى – أن يتفاوض لحل الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن واشنطن تدفع العالم لاتخاذ موقف عدائي ضد روسيا، سنشهد قريبًا تراجعًا كبيرًا في قدرة الغرب على قيادة العالم.

فيما أعرب وزير الخارجية الأوكراني عن رغبة أوكرانيا في عقد قمة سلام بالأمم المتحدة في فبراير القادم ويقول إن كل الحروب تنتهي بالدبلوماسية.

 

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية دونتيتسك روسيا مقاطعة زابوروجيا وزارة الدفاع الروسية

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