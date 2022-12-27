«هدف» يكشف عن 5 شروط للانضمام إلى برنامج «تمهير»

تواصل – فريق التحرير:

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن شروط الانضمام لبرنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”.

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن لا يكون مستفيدًا سابقًا من البرنامج.

3- أن لا يكون المتقدم على رأس العمل سواء في القطاع العام أو الخاص.

4- أن يكون المتقدم حاصلاً على البكالوريوس فأعلى، أو حاصلاً على الدبلوم في أحد المجالات الفنية أو الصحية أو الإدارية.

5- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

في وقت سابق، كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أن أكثر من 70 ألف متدرب ومتدربة من خريجي الدبلوم والبكالوريوس فأعلى استفادوا من برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، وذلك منذ بداية إطلاق البرنامج في 2017 وحتى الآن.

إقبال متزايد للاستفادة من برنامج تمهير

وأوضح أن عامي 2021 و2022 حتى شهر يوليو الماضي، شهدا إقبالاً متزايدًا للاستفادة من برنامج “تمهير”، حيث شكل نسبة المتدربين والمتدربات خلال العامين المشار إليهما نحو 66% من إجمالي الملتحقين منذ إطلاق البرنامج.

“تمهير” يهدف إلى إكساب الكوادر الوطنية

وبينت أن “تمهير”، يهدف إلى إكساب الكوادر الوطنية من الجنسين الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم، بالإضافة إلى إسهامه في رفع قابليتهم للتوظيف في سوق العمل بعد إكمال التدريب، من جانب آخر يحفز البرنامج منشآت القطاع الخاص لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة حين انتهاء التدريب.

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