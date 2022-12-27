الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تحذير عاجل من «المركز الوطني للطب البديل» عند تناول الأعشاب
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تحذير عاجل من «المركز الوطني للطب البديل» عند تناول الأعشاب

تحذير عاجل من «المركز الوطني للطب البديل» عند تناول الأعشاب

تحذير عاجل من «المركز الوطني للطب البديل» عند تناول الأعشاب
٠٣:٢٦:٢٧ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حث “المركز الوطني للطب البديل” على استشارة الطبيب المعالج في حال الرغبة بتناول الأعشاب أو استخدام إحدى ممارسات الطب البديل.

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تناول الأعشاب أو استخدام إحدى ممارسات الطب البديل

وقال عبر حسابه في موقع “تويتر”: “يجب استشارة الطبيب المعالج في حال الرغبة بتناول الأعشاب أو استخدام إحدى ممارسات الطب البديل، فقد تتعارض أدويتك الموصوفة مع تلك الأعشاب أو الممارسات”.

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المركز الوطني للطب البديل

ويعد المركز الوطني للطب البديل والتكميلي الذي تأسس في عام 2009، منظمة رسمية تعتبر مرجعًا أساسيًا لكل أنشطة الطب البديل والتكميلي في المملكة، تهتم بتقنين وتنظيم الطب البديل، وتوثيق وتطوير علومه، وتحديد آليات وضوابط مزاولته، ومنح التراخيص اللازمة لذلك.

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