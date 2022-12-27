تحذير عاجل من «المركز الوطني للطب البديل» عند تناول الأعشاب

تواصل – فريق التحرير:

حث “المركز الوطني للطب البديل” على استشارة الطبيب المعالج في حال الرغبة بتناول الأعشاب أو استخدام إحدى ممارسات الطب البديل.

اقرأ أيضًا:

استشاري: 4 أعشاب تستخدم لعلاج الإمساك بشرط

تناول الأعشاب أو استخدام إحدى ممارسات الطب البديل

وقال عبر حسابه في موقع “تويتر”: “يجب استشارة الطبيب المعالج في حال الرغبة بتناول الأعشاب أو استخدام إحدى ممارسات الطب البديل، فقد تتعارض أدويتك الموصوفة مع تلك الأعشاب أو الممارسات”.

اقرأ أيضًا:

المركز الوطني للطب البديل يحذر من خطورة “أعشاب الفضائيات”

المركز الوطني للطب البديل

ويعد المركز الوطني للطب البديل والتكميلي الذي تأسس في عام 2009، منظمة رسمية تعتبر مرجعًا أساسيًا لكل أنشطة الطب البديل والتكميلي في المملكة، تهتم بتقنين وتنظيم الطب البديل، وتوثيق وتطوير علومه، وتحديد آليات وضوابط مزاولته، ومنح التراخيص اللازمة لذلك.