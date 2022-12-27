لعام 2022.. «مدن» تتوج بجائزة «التميز» ضمن أفضل الجهات الجاذبة للاستثمار بالمملكة

تواصل – واس:

تُوّجت الهيئة العامة للمدن الصناعية

ومناطق التقنية «مدن» جهودها للعام 2022م، بفوزها بجائزة «التميز» من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، ضمن أفضل الجهات الجاذبة للاستثمار في المملكة بتحقيقها مبلغ استثمارات تجاوز 5.2 مليارات ريال.

تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة

وأثنى الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، على جهود فريق «مدن» وكوادرها العاملة بجميع قطاعاتها على مستوى المملكة، التي أدت بتكاملها وتفانيها للتتويج بهذه الجائزة، في إطار سعيها المتواصل لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ومبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

الهيئة تحظى بدعم كامل من وزير الصناعة

وأوضح أن الهيئة تحظى بدعم كامل من وزير الصناعة والثروة المعدنية للمضي قدمًا في تحقيق أهداف إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وذلك بالتعاون مع جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وجميع الجهات في القطاعين العام والخاص، من أجل تنويع الاقتصاد الوطني بالاعتماد على الصناعة كخيار إستراتيجي أمثل، وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة.

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جذب استثمارات محلية وأجنبية بـ 5 مليارات ريال

وأكد أن «مدن» توفر بيئة عمل نموذجية تحقق سهولة ممارسة الأعمال لشركائها بالقطاع الخاص المحلي والعالمي، حيث نجحت في جذب استثمارات محلية وأجنبية ومشتركة بأكثر من 5 مليارات ريال بنهاية العام 2022م، توزعت جغرافيًا على جميع قطاعاتها التابعة بالمناطق الشرقية والغربية والوسطى.

25 ألف وظيفة في جميع أنحاء المملكة

وأشار إلى أن المنتجات الجاهزة التي توفرها الهيئة لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حظيت باستثمارات قيمتها تتجاوز 500 مليون ريال، وإجمالي الفرص الوظيفية المتوقعة من هذه الاستثمارات يتجاوز 25 ألف وظيفة في جميع أنحاء المملكة.

ونوه بالإجراءات المُيسرة والمُحفزّات التي توفرها «مدن» لشركائها بالقطاع الخاص، وتسهم في تنويع الاستثمارات المستقطبة بما يحقق المستهدفات الإستراتيجية المنشودة برؤية المملكة 2030، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل:

1 – المنتجات الغذائية والطبية.

2 – توطين الصناعات النوعية التي تحقق الأمن الغذائي والطبي للمملكة.