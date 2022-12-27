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بدءًا من هذا الوقت.. 12 هللة تعريفة استهلاك المنشآت «الكثيف» للكهرباء
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بدءًا من هذا الوقت.. 12 هللة تعريفة استهلاك المنشآت «الكثيف» للكهرباء

بدءًا من هذا الوقت.. 12 هللة تعريفة استهلاك المنشآت «الكثيف» للكهرباء

بدءًا من هذا الوقت.. 12 هللة تعريفة استهلاك المنشآت «الكثيف» للكهرباء
٠٣:٣٢:٠٥ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر عن بدء تقسيم تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت إلى فئتين، وذلك بدءًا من الأسبوع القادم، وستطبق على المنشآت القائمة لمدة 7 أعوام بدءًا من العام القادم 2023، وللمنشآت الجديدة حتى نهاية عام 2030، بحسب “عكاظ”.

وتم تقسيم الاستهلاك المرتفع للطاقة إلى تعريفتين كالتالي:

1- قيمة التعريفة الأولى للقطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام 20% أو أكثر، بما يعادل 12 هللة لقيمة كل كيلو واط مرتبطة بشبكة (النقل) و18 هللة لكل كيلو واط مرتبطة بشبكة (التوزيع).

2-  تكلفة التعريفة الثانية للكهرباء التي تبلغ التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام ما بين 10% – 19.9% بقيمة 18 هللة لكل كيلو واط لشبكة (النقل)، و24 هللة لسعر الكيلو واط المرتبط بشبكة (التوزيع).

كما تم استثناء بعض الفئات من القرار وهي:

 1- القطاعات الحكومية والسكنية.

2- المؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية.

3- المنشآت الصحية الخاصة والتعليمية.

ومن المقرر أن تحدد لجنة برئاسة وزارة الطاقة القطاعات المستهدفة بتقسيم تعريفة الاستهلاك، بعضوية وزارات «المالية، والاستثمار، والاقتصاد والتخطيط»، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

اقرأ أيضًا:

مصادر: توجيهات بمراجعة دورية لتعرفة الكهرباء لجميع فئات المستهلكين

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