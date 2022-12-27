صدمة كبيرة.. وفاة مريضة ثالثة أثناء تجارب عقار الزهايمر

تواصل – فريق التحرير:

توفيت مريضة أثناء خضوعها للعلاج بدواء تجريبي لمرض الزهايمر يأمل الأطباء أن يكون بمثابة “بداية النهاية” للحالة التي لم يتم التوصل لعلاج بعد لها.

وحالة الوفاة الثالثة من نوعها أثناء التجارب، كانت لامرأة تبلغ من العمر 79عامًا من فلوريدا، وكانت تعاني من تورم شديد ونزيف في المخ بعد تلقي العلاج لأكثر من 18 شهرًا. وتم إدخالها إلى المستشفى بسبب نوبات صرع في منتصف سبتمبر، وتوفيت بعد خمسة أيام.

وكانت المريضة في مرحلة التمديد من تجارب المرحلة الثالثة لعقار “ليكانيماب”، بدعم من شركة التكنولوجيا الحيوية “إيساي”، والذي يعمل على إزالة بروتينات “أميلويد بيتا” من الدماغ، التي يُعتقد أنها تسبب مرض الزهايمر.

وتعد هذه هي أحدث ضربة لتجارب الدواء التي وجدت أنه يمكن أن يبطئ تقدم مرض الزهايمر بنسبة 27 في المئة في 18 شهرًا في الجزء الأساسي من المرحلة الثالثة من التجربة.

وتم الكشف عن أحدث حالة وفاة في مجلة “ساينس”، نتيجة النزيف والتورم في الدماغ، في أعقاب حالتي وفاة أخريين خلال مرحلة التمديد، أحدهما لرجل في أواخر الثمانينيات من عمره مات في يونيو عانى من نزيف في المخ، والأخرى لامرأة تبلغ من العمر 65 عامًا من إلينوي.

اقرأ أيضًا:

أخطرها «الزهايمر».. أمراض يسببها ارتفاع معدل الفركتوز في الدماغ

الوفاة على الأرجح بسبب عوامل أخرى

وقال خبراء في شركة التكنولوجيا الحيوية في طوكيو ومقرها اليابان، إن الوفيات كانت على الأرجح بسبب عوامل أخرى. وربطوا وفاة الرجل بمخفف الدم الذي كان يستخدمه أيضًا، وقالوا إن وفاة المرأة كانت بسبب مشاكل طبية أخرى.

ورفضت الشركة التعليق على الوفاة الأخيرة، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وقال متحدث: “تم إبلاغ إيساي بجميع الأحداث الخطيرة ،بما في ذلك الوفيات، وأخذها في الاعتبار في تقييمنا للدراسة. يتم تقديم هذه المعلومات إلى إدارة الأغذية والعقاقير والسلطات التنظيمية الأخرى، فضلاً عن مجالس المراجعة المستقلة للدراسة”.

وتم حتى الان تسجيل 13 حالة وفاة من بين 1800 مشارك في الدراسة. ولم يكن من الواضح ما إذا كان هذا مرتبطًا بالعقار أو بعوامل أخرى، لكن جميع المشاركين أصيبوا بمرض الزهايمر المبكر وكان متوسط أعمارهم 71عامًا.

ويمكن للأشخاص المصابين بمرض الزهايمر العيش لعدة سنوات بعد ظهور الأعراض الأولى. ويعيش معظم المرضى لمدة ثلاثة إلى 11 عامًا بعد التشخيص، وفقًا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” عن مركز الأبحاث الطبية “مايو كلينك”.

وتم تجنيد المرضى في البداية إلى المرحلة الثالثة من التجارب الأساسية التي استمرت لمدة 18 شهرًا، قبل أن يتم نقلهم إلى مرحلة التمديد لمدة ستة أسابيع حيث تلقوا جرعات من الدواء كل أسبوعين.

وكان آخر مريض توفي في التجربة قد مر بالمرحلة الأساسية دون مشكلة، ثم تم نقله إلى مرحلة التمديد.

اقرأ أيضًا:

دراسة: هذه الأطعمة تقي من الإصابة بمرض الزهايمر

تفاصيل حالة الوفاة

لكن عائلة المريضة المتوفاة كشفت التفاصيل دون الإفصاح عن هويتها، قالت إنها بعد الجرعة الأولى أصبحت متعبة للغاية وبقيت في الفراش لمدة يومين – ولم تغادر إلا للذهاب إلى الحمام أو تناول وجبة خفيفة.

وبعد أسبوعين تلقت الجرعة الثانية، حيث عانت من صداع شديد، وعانت من صعوبة في إكمال الجمل ومن الارتباك. وفي منتصف سبتمبر بدا أنها تعاني من سكتة دماغية أثناء وجودها في مطعم، ليتم نقلها إلى المستشفى حيث بدأت تعاني من نوبات كانت شديدة لدرجة أنها بدأت تضرب ذراعيها وساقيها – مما تطلب قيودًا من أجل سلامتها.

وبدأت المريضة تعاني من فشل عضوي متعدد والتهاب رئوي. ماتت بعد خمسة أيام. وقال الأطباء الذين استعرضوا الحالة إنه من المحتمل أن يكون عقار “ليكانيماب” وراء الوفاة، مشيرين إلى أن المريضة لا تعاني من ظروف أساسية.

وعندما تم نقلها إلى مرحلة التمديد، كشف فحص الدماغ عن علامات قليلة على حدوث نزيف دقيق، على الرغم من أنها لم تكن خطيرة بما يكفي لاستبعادها.

قال الدكتور إليس فان إيتن، عالم الأعصاب في جامعة لايدن في ألمانيا، لمجلة “ساينس”: “يمكن أن يكون تورم الدماغ والنزيف الدقيق… من الآثار الجانبية الخطيرة لدواء الدراسة”. وشدد على أن إن هذا يجب أن يتم تقييمه من قبل محققي المحاكمة.

عقار ليكانيماب التجريبي

ويعد “ليكانيماب” واحدًا من عدة أدوية تجريبية لمرض الزهايمر تستهدف بروتينات “أميلويد بيتا”، والتي تتراكم في أدمغة الأشخاص المصابين بهذا المرض.

ويقول العديد من العلماء إن هذا التراكم هو المسؤول عن المرض، على الرغم من أن رواسب البروتين تظهر أيضًا في أدمغة الأشخاص الأصحاء.

وتساعد الأجسام المضادة التي تبحث عن الأميلويد في إزالة البروتينات، ولكن في هذه العملية يمكن أن تسبب تورمًا في المخ ونزيفًا.

وهذه حالة تسمى طبيًا تشوهات التصوير المرتبطة بالأميلويد (ARIA) لأنه يتم تشخيصها عبر فحوصات الدماغ. ويستهدف “ليكانيماب” نوعين من لويحات أميلويد بيتا.

ويعاني حوالي نصف مرضى الزهايمر أيضًا من اعتلال الأوعية الدموية الدماغية النشواني (CAA)، حيث تحل لويحات الأميلويد بيتا محل العضلات الموجودة في جدران الأوعية الدموية. وعندما يتم تجريدها من الأجسام المضادة، يمكن أن تضعف وتلهب الأوعية الدموية مما يزيد من خطر انفجارها.

ومن المقرر أن تحكم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في إمكانية استخدام العلاج في الولايات المتحدة الشهر المقبل، بينما من المتوقع أن تحسم وكالة الأدوية الأوروبية – المنظم الطبي الرائد في أوروبا – رأيها في وقت لاحق في عام 2023.