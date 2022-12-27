بالفيديو.. نمر يسبب حالة من الفوضى ويصيب 15 شخصًا في الهند

تواصل – وكالات:

في إحدى القرى الهندية، تسبب نمر هائج في حالة من الفوضى بين السكان؛ حيث اندفع عبر المناطق السكنية وهاجم الأهالي.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، النمر وهو يندفع عبر المناطق السكنية ويهاجم الأشخاص والسيارات.

إصابة ما لا يقل عن 15 شخصًا

وأوضحت السلطات أن النمر هاجم الأهالي وأصاب ما لا يقل عن 15 شخصًا بجروح في مدينة آسام الهندية، مطالبة السكان بعدم مغادرة منازلهم، مبينة أن الحيوان فر من محمية الحياة البرية القريبة بحثًا عن الطعام.

ويصنف النمر الهندي باعتباره أحد الحيوانات المفترسة والآكلة للحوم، حيث يطارد الغزلان والخنازير البرية والماشية والماعز، والبشر أحيانًا.

هذا النوع يعيش في جنوب شرق آسيا

وينتشر هذا النوع من النمور في جنوب شرق آسيا، خاصة مناطق جنوب الصين وفيتنام وماليزيا وكمبوديا ولاوس وتايلاند وشرق بورما تتميز بيئتها بالغابات النائية والجبال.

ويعتبر النمر الهندي من الأنواع المهددة بالانقراض والتي يعتقد فعلاً أنها من الأنواع التي انقرضت في البرية بمنطقة شرق أسيا.