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نتائح مذهلة.. الذكاء الاصطناعي يُوقف تبعات الجلطات الدماغية
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نتائح مذهلة.. الذكاء الاصطناعي يُوقف تبعات الجلطات الدماغية

نتائح مذهلة.. الذكاء الاصطناعي يُوقف تبعات الجلطات الدماغية

نتائح مذهلة.. الذكاء الاصطناعي يُوقف تبعات الجلطات الدماغية
٠٢:٢٠:١٠ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، الثلاثاء، أن عدد المرضى الذين لا تظهر عليهم سوى آثار قليلة أو معدومة بعد تعرضهم لجلطة دماغية في المملكة المتحدة ارتفع بواقع ثلاثة أضعاف بفضل الذكاء الاصطناعي.

وطُوّر نظام “برينوميكس إي-ستروك” بواسطة شركة تتخذ مقرًا لها في “أكسفورد”، وهو يقلل مدة التشخيص بأكثر من ساعة ويسمح باختيار العلاج الأنسب بسرعة.

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ازدياد نسبة المرضى الذين لا تظهر عليهم آثار الجلطات الدماغية

وأدى استخدامه في 111 ألف حالة سكتة دماغية مشتبه بها، إلى ازدياد نسبة المرضى الذين لا تظهر عليهم سوى آثار قليلة أو معدومة، من 16% إلى 48%.

ويساعد الذكاء الاصطناعي على اتخاذ القرار في تفسير فحوصات الدماغ، للسماح للمريض “بالحصول على العلاج المناسب، في المكان المناسب، في الوقت المناسب”، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس” عن الوزارة.

ويتعرض أكثر من 85 ألف شخص في إنجلترا لسكتة دماغية كل عام.

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التشخيص السريع لجلطة دموية في الدماغ

واستشهدت وزارة الصحة بمثال كارول ويلسون، وهي مساعدة تربوية وجدّة عانت في يونيو 2021 من تقلصات شديدة، وسرعان ما فقدت بصرها وقدرتها على استخدام أطرافها. وأتاح البرنامج إمكانية التشخيص السريع لجلطة دموية في الدماغ واختيار استئصال الخثرة.

وقالت ويلسون “لقد تمكنتُ من الجلوس ومراسلة عائلتي في اليوم نفسه، والعودة إلى المنزل والمشي مرة أخرى بعد حوالي يومين من إصابتي بسكتة دماغية”.

وأوضح مدير التحول في هيئة الصحة العامة البريطانية (ان اتش اس) تيموثي فيريس، أن “كل دقيقة يتم توفيرها خلال التقييم الأولي داخل المستشفى للأشخاص الذين يعانون من أعراض السكتة الدماغية تحسن بشكل كبير فرص المريض في مغادرة المستشفى بصحة جيدة”.

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الدماغ الذكاء الاصطناعي جلطة دماغية جلطة دموية وزارة الصحة البريطانية

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