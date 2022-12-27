لأصحاب المشروعات الصغيرة.. «بلدي» تكشف عن شروط وإجراءات إصدار ترخيص عربة متنقلة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تقديم خدمة إصدار تصريح عربة متنقلة غير غذائية عبر منصة بلدي، وذلك لأًصحاب المشروعات الصغيرة.

وأوضحت أن هذه الخدمة تُمكّن أصحاب الأعمال من توسعة أعمالهم التجارية من خلال إصدار تصاريح لعربات غير غذائية ومرتبطة برخص مسجلة على المنشأة؛ لتقوم بتقديم خدمات المنشأة خارج المحل وفي مواقع متعددة، كما تقدم هذه الخدمـة لأنشطة محدودة مثل أنشطة غسيل السيارات.

خطوات التقديم

تحديد الرخصة المطلوب عليها التصريح.

تعبئة بيانات التصريح الأساسية وبيانات العربات.

إرسال الطلب للبلدية للمراجعة والاعتماد.

سداد رسوم الخدمة.

طباعة التصريح.

المتطلبات

التعهد بتركيب كاميرات مراقبة.

إرفاق صورة العربة.

إرفاق رخصة السير – الفحص الدوري – وثيقة التأمين في حالة إضافة بيانات مركبة بالطلب.

التعهد بالالتزام بالاشتراطات البلدية للأنشطة المتنقلة غير الغذائية.

الاشتراطات و الموافقات الحكومية

موافقة المرور في حالة إضافة بيانات مركبة بالطلب.

الرخصة المطلوب عليها التصريح سارية لمدة 6 أشهر على الأقل.

الرخصة المطلوب عليها التصريح هي رخصة محل.

نشاط الرخصة يسمح بتصريح عربة متنقلة غير غذائية.

لم يتم تجاوز الحد الأقصى لعدد التصاريح السارية على الرخصة.

اقرأ أيضًا:

منصة بلدي تتيح ترخيص المتجر المتنقل.. وتكشف عن السبب