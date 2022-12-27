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متوفى دماغيًا في عسير يُنقذ حياة مريضة تعاني من فشل كبدي حاد بالرياض
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متوفى دماغيًا في عسير يُنقذ حياة مريضة تعاني من فشل كبدي حاد بالرياض

متوفى دماغيًا في عسير يُنقذ حياة مريضة تعاني من فشل كبدي حاد بالرياض

متوفى دماغيًا في عسير يُنقذ حياة مريضة تعاني من فشل كبدي حاد بالرياض
٠٢:٠٠:٠٩ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

تمكّن فريق طبي، بمستشفى خميس مشيط العام بصحة عسير، من الإسهام في إنقاذ حياة مريضة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض – بفضل الله – من خلال قيام المستشفى بالإبلاغ عن وجود حالة وفاة دماغية.

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وفاة دماغية

جاء ذلك بعد تشخيص الحالة كوفاة دماغية حسب القرائن الدماغية، وتوثيقها وفق الإجراء الوطني المعمول به في المملكة العربية السعودية، والحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء من ذوي المتوفى دماغيًا. حيث تم التنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء؛ ليصل بعد ذلك فريق طبي مختص إلى منطقة عسير، بعد أن جرى تجهيز غرفة العمليات والإجراءات الطبية اللازمة التي تضمن نقل الأعضاء بشكل آمن وسليم.

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العملية استغرقت 14 ساعة 

واستغرقت عملية نقل الكبد قرابة 14 ساعة، مما أسهم – بفضل الله – في إنقاذ حياة المريضة التي كانت تعاني من فشل كبدي حاد، وكانت تحت الرعاية الصحية الحرجة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وعلى القائمة العاجلة.

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