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بينهم مشاهير.. سرقة بيانات 400 مليون من مستخدمي «تويتر»
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بينهم مشاهير.. سرقة بيانات 400 مليون من مستخدمي «تويتر»

بينهم مشاهير.. سرقة بيانات 400 مليون من مستخدمي «تويتر»

بينهم مشاهير.. سرقة بيانات 400 مليون من مستخدمي «تويتر»
٠٢:٠٣:٠٦ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

ذكرت شركة “هودسون روك” للمعلومات السيبرانية، أن أحد قراصنة البيانات أعلن نجاحه في اختراق منصة التواصل الاجتماعي تويتر والاستيلاء على بيانات حوالي 400 مليون مستخدم، ليعرضها للبيع على الشبكة المظلمة للإنترنت.

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البيانات المسروقة تشمل مستخدمين مشهورين

وبحسب التقرير، فإن البيانات المسروقة تشمل بيانات خاصة بمستخدمين مشهورين مثل سندار بيشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ووزارة الإعلام والإذاعة الهندية، والممثل الهندي الشهير سلمان خان، وغيرهم كثيرون.

وأضافت الشركة أن البيانات الشخصية التي تمت سرقتها تشمل عناوين بريد إلكتروني واسم المستخدم والمتابعين وأرقام الهواتف، حيث نشر القرصان على منصات شبكة الإنترنت المظلمة “أعرض للبيع بيانات أكثر من 400 مليون مستخدم لمنصة تويتر والتي تمت سرقتها من خلال ثغرة في هذه البيانات الخاصة جدًا”.

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سرقة بيانات أكثر من 5.4 مليون مستخدم

وكانت منصة “تويتر” تعرضت للاختراق قبل شهور قليلة وتمت سرقة بيانات أكثر من 5.4 مليون مستخدم، في حين مازالت لجنة حماية البيانات الأيرلندية تحقق في تلك الحادثة.

وتقول التقارير إن القرصان عرض على مالك ورئيس “تويتر” الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إعادة البيانات مقابل فدية مالية.

وكتب في منشور على الإنترنت: “تويتر أو إيلون ماسك، إذا كنتم تقرؤون بالفعل هذا المنشور، فأنتم معرضون بالفعل للغرامة بسبب تسريب بيانات أكثر من 5.4 مليون مستخدم قبل ذلك. الآن ستواجهون غرامة بسبب تسريب بيانات أكثر من 400 مليون مستخدم. الخيار الأفضل لكم، لتجنب دفع 2.76 مليون دولار كغرامة لانتهاك قوانين حماية الخصوصية كما فعلت “فيسبوك” من قبل، هو شراء هذه البيانات بشكل حصري”.

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