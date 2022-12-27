هل يمكن للوافد العودة بتأشيرة جديدة في حال الخروج النهائي؟.. «الجوازات» ترد

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أفادت المديرية العامة للجوازات، بأنه يمكن العودة بتأشيرة جديدة في حال الخروج النهائي، شريطة عدم وجود ملاحظات في سجله.

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العودة بتأشيرة جديدة

جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد الوافدين يقول: «إذ الكفيل سوى رخصة بغرض الخروج النهائي وسدد الجوازات أقدر أرجع بأتشيرة جديدة».

وأجابت بأنه «في حال كان الخروج نظاميًا ولا توجد ملاحظات يمكن العودة بتأشيرة جديدة».

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ما هي شروط الخروج النهائي؟

1 – يجب تواجد الشخص المراد إصدار التاشيرة له داخل المملكة.

2 – يجب أن يكون في جواز سفره صلاحية لمدة ستين يومًا على الأقل.

3 – يجب ألا يكون مسجل عليه مخالفات مرورية.

4 – يجب ألا يكون مسجل عليه بلاغ هروب.

5 – يجب ألا يكون لديه مركبة مسجلة على اسمه في النظام.

6 – يجب ألا يكون مسجل عليه تأشيرة صادرة سابقًا وغير مستخدمة.