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هل يمكن للوافد العودة بتأشيرة جديدة في حال الخروج النهائي؟.. «الجوازات» ترد

هل يمكن للوافد العودة بتأشيرة جديدة في حال الخروج النهائي؟.. «الجوازات» ترد

هل يمكن للوافد العودة بتأشيرة جديدة في حال الخروج النهائي؟.. «الجوازات» ترد
٠١:٢٧:٠١ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أفادت المديرية العامة للجوازات، بأنه يمكن العودة بتأشيرة جديدة في حال الخروج النهائي، شريطة عدم وجود ملاحظات في سجله.

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العودة بتأشيرة جديدة

جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد الوافدين يقول: «إذ الكفيل سوى رخصة بغرض الخروج النهائي وسدد الجوازات أقدر أرجع بأتشيرة جديدة».

وأجابت بأنه «في حال كان الخروج نظاميًا ولا توجد ملاحظات يمكن العودة بتأشيرة جديدة».

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ما هي شروط الخروج النهائي؟

1 – يجب تواجد الشخص المراد إصدار التاشيرة له داخل المملكة.
2 – يجب أن يكون في جواز سفره صلاحية لمدة ستين يومًا على الأقل.
3 – يجب ألا يكون مسجل عليه مخالفات مرورية.
4 – يجب ألا يكون مسجل عليه بلاغ هروب.
5 – يجب ألا يكون لديه مركبة مسجلة على اسمه في النظام.
6 – يجب ألا يكون مسجل عليه تأشيرة صادرة سابقًا وغير مستخدمة.

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