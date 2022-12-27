الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
نتائح مذهلة.. الذكاء الاصطناعي يُوقف تبعات الجلطات الدماغية
بينهم مشاهير.. سرقة بيانات 400 مليون من مستخدمي «تويتر»
متوفى دماغيًا في عسير يُنقذ حياة مريضة تعاني من فشل كبدي حاد بالرياض
منها رفع مستوى الإنتاجية.. «الزكاة والضريبة»: 5 مزايا لتقنية «الموظف الرقمي»
هل يمكن للوافد العودة بتأشيرة جديدة في حال الخروج النهائي؟.. «الجوازات» ترد
«الضويحي» يطالب بتخصيص مدينة في المملكة للمتقاعدين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بهذه الشروط.. الكلية التقنية تقيم ملتقى التوظيف لجميع التخصصات وكافة المؤهلات

بهذه الشروط.. الكلية التقنية تقيم ملتقى التوظيف لجميع التخصصات وكافة المؤهلات

بهذه الشروط.. الكلية التقنية تقيم ملتقى التوظيف لجميع التخصصات وكافة المؤهلات
٠١:٢٢:١٢ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الكلية التقنية للبنين بالتعاون مع شركة سندان عن بدء إقامة ملتقى التوظيف لجميع التخصصات في القطيف، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.

* الفرص الوظيفية:-

1 – محاسبة.

2 – إدراة مكتبية.

3 – دعم فني.

4 – انظمة شبكات.

5 – فني سلامة وصحة مهنية.

6 – فني انشاءات.

7 – أمين مستودع.

8 – مركب سقالات.

9 – رافعة شوكية.

10 – سائق شاحنة.

* الشروط المطلوبة:-

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 – إحضار السيرة الذاتية وصورة الشهادة وبطاقة الأحوال المدنية.

* المميزات:-

1 – تأمين طبي للموظف وعائلته.

2 – الراتب يتضمن بدل سكن وبدل نقل.

3 – ترقيات سنوية حسب الأداء وسياسة الشركة.

4 – العمل ساعات إضافية حسب متطلبات العمل.

* موعد اللقاء:-

– يقام يوم الأربعاء بتاريخ 1444/06/04هـ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا في مبنى (20) بالكلية.

– تفاصيل الإعلان:- (اضغط هنا).

* طريقة التقديم:-

– عن طريق تسجيل البيانات بالرابط التالي: (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الكلية التقنية شركة سندان ملتقى التوظيف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
كيف تقرأ الرسائل المحذوفة على تطبيق واتساب؟

كيف تقرأ الرسائل المحذوفة على تطبيق واتساب؟

٠٣:٤٠ ص، الأحد، ٢٠ مارس ٢٠٢٢
«السياحة» والدفاع المدني: الصورة المتداولة مع حريق فندق مكة غير صحيحة

«السياحة» والدفاع المدني: الصورة المتداولة مع حريق فندق مكة غير صحيحة

١٢:١٥ ص، الجمعة، ١٨ سبتمبر ٢٠١٥
طريف.. عسكري يعثر على «صرافة نقود» مفتوحة على الطريق (فيديو)

طريف.. عسكري يعثر على «صرافة نقود» مفتوحة على الطريق (فيديو)

١٢:٠٥ ص، الجمعة، ٢٧ يناير ٢٠١٧
أجواء رائعة.. شاهد الغيوم تغطي سماء مكة صباح اليوم

أجواء رائعة.. شاهد الغيوم تغطي سماء مكة صباح اليوم

٠٨:٥٠ ص، الأربعاء، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *