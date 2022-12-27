بهذه الشروط.. الكلية التقنية تقيم ملتقى التوظيف لجميع التخصصات وكافة المؤهلات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الكلية التقنية للبنين بالتعاون مع شركة سندان عن بدء إقامة ملتقى التوظيف لجميع التخصصات في القطيف، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.
* الفرص الوظيفية:-
1 – محاسبة.
2 – إدراة مكتبية.
3 – دعم فني.
4 – انظمة شبكات.
5 – فني سلامة وصحة مهنية.
6 – فني انشاءات.
7 – أمين مستودع.
8 – مركب سقالات.
9 – رافعة شوكية.
10 – سائق شاحنة.
* الشروط المطلوبة:-
1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2 – إحضار السيرة الذاتية وصورة الشهادة وبطاقة الأحوال المدنية.
* المميزات:-
1 – تأمين طبي للموظف وعائلته.
2 – الراتب يتضمن بدل سكن وبدل نقل.
3 – ترقيات سنوية حسب الأداء وسياسة الشركة.
4 – العمل ساعات إضافية حسب متطلبات العمل.
* موعد اللقاء:-
– يقام يوم الأربعاء بتاريخ 1444/06/04هـ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا في مبنى (20) بالكلية.
– تفاصيل الإعلان:- (اضغط هنا).
* طريقة التقديم:-
– عن طريق تسجيل البيانات بالرابط التالي: (اضغط هنا).