بهذه الشروط.. الكلية التقنية تقيم ملتقى التوظيف لجميع التخصصات وكافة المؤهلات

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أعلنت الكلية التقنية للبنين بالتعاون مع شركة سندان عن بدء إقامة ملتقى التوظيف لجميع التخصصات في القطيف، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.

* الفرص الوظيفية:-

1 – محاسبة.

2 – إدراة مكتبية.

3 – دعم فني.

4 – انظمة شبكات.

5 – فني سلامة وصحة مهنية.

6 – فني انشاءات.

7 – أمين مستودع.

8 – مركب سقالات.

9 – رافعة شوكية.

10 – سائق شاحنة.

* الشروط المطلوبة:-

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 – إحضار السيرة الذاتية وصورة الشهادة وبطاقة الأحوال المدنية.

* المميزات:-

1 – تأمين طبي للموظف وعائلته.

2 – الراتب يتضمن بدل سكن وبدل نقل.

3 – ترقيات سنوية حسب الأداء وسياسة الشركة.

4 – العمل ساعات إضافية حسب متطلبات العمل.

* موعد اللقاء:-

– يقام يوم الأربعاء بتاريخ 1444/06/04هـ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا في مبنى (20) بالكلية.

– تفاصيل الإعلان:- (اضغط هنا).

* طريقة التقديم:-

– عن طريق تسجيل البيانات بالرابط التالي: (اضغط هنا).