الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
نتائح مذهلة.. الذكاء الاصطناعي يُوقف تبعات الجلطات الدماغية
بينهم مشاهير.. سرقة بيانات 400 مليون من مستخدمي «تويتر»
متوفى دماغيًا في عسير يُنقذ حياة مريضة تعاني من فشل كبدي حاد بالرياض
منها رفع مستوى الإنتاجية.. «الزكاة والضريبة»: 5 مزايا لتقنية «الموظف الرقمي»
هل يمكن للوافد العودة بتأشيرة جديدة في حال الخروج النهائي؟.. «الجوازات» ترد
«الضويحي» يطالب بتخصيص مدينة في المملكة للمتقاعدين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

دون غرامات.. «الموارد البشرية»: يناير موعد التقييم الذاتي السنوي للمنشآت

دون غرامات.. «الموارد البشرية»: يناير موعد التقييم الذاتي السنوي للمنشآت

دون غرامات.. «الموارد البشرية»: يناير موعد التقييم الذاتي السنوي للمنشآت
٠١:١٩:٠٧ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس

شدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية “التقييم الذاتي” للمنشأة بشكل سنوي خلال شهر يناير من كل عام، مشيرة إلى أن الخطوة ستكون دون غرامات.

وأوضحت أن التقييم له دور مهم في مساعدة المنشآت على التعرف على امتثالها لأنظمة ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتصحيح الأخطاء ذاتياً، كما أنه متطلّب للاستفادة من خدمات الوزارة الإلكترونية.

المنشآت العملاقة

وحثت الوزارة جميع المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة إلى التسجيل في برنامج “التقييم الذاتي” وإكمال التقييم إلكترونيًا.

وأكدت الوزارة أنه لن يترتب على المنشأة أي غرامات مالية في مرحلة التقييم الذاتي إذا لم تكن النتائج جيدة, حيث إن الهدف من مرحلة التقييم الذاتي أن تتعرّف المنشأة على نسبة امتثالها لأنظمة العمل ثمّ العمل على تصحيح الأخطاء والمخالفات ذاتيًا.

يُذكر أن البرنامج يهدف إلى التأكد من سلامة تطبيق نظام العمل في تلك المنشآت وامتثالها من خلال حلقةٍ متكاملة تبدأ بالتقييم الذاتي للمنشأة والعمل على تصحيح أخطائها قبل الزيارات التفتيشية من قبل مراقبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اقرأ أيضًا:

لتفادي المخالفات.. «العمل» تدعو المنشآت لاستكمال إجراءات التقييم الذاتي قبل هذا الموعد

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم التقييم الذاتي للمنشآت الموارد البشرية

مواد ذات صلة

المزيد
تعميم عاجل من “الطيران المدني” بشأن المسافرين القادمين إلى المملكة لأداء مناسك الحج

تعميم عاجل من “الطيران المدني” بشأن المسافرين القادمين إلى المملكة لأداء مناسك الحج

٠٤:٣٩ م، الخميس، ٠٢ يونيو ٢٠٢٢
«التعليم» تعتمد تنظيم حوافز معلمي ومعلمات الصفوف الأولية

«التعليم» تعتمد تنظيم حوافز معلمي ومعلمات الصفوف الأولية

١١:١٥ م، الخميس، ٢١ يناير ٢٠١٦
متظاهرون بكاليفورنيا يمنعون سفينة شحن صهيونية من إفراغ حمولتها

متظاهرون بكاليفورنيا يمنعون سفينة شحن صهيونية من إفراغ حمولتها

١١:١٠ ص، الأحد، ٢٨ سبتمبر ٢٠١٤
وفاة «مظلي» تأرجحت به مظلته أثناء عملية إنزال في الرياض (فيديو)

وفاة «مظلي» تأرجحت به مظلته أثناء عملية إنزال في الرياض (فيديو)

٠٦:٠١ م، الأربعاء، ٠١ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *