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شاهد.. الثلوج تتساقط بكثافة و«الزائر الأبيض» يكسو مرتفعات جبل اللوز
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شاهد.. الثلوج تتساقط بكثافة و«الزائر الأبيض» يكسو مرتفعات جبل اللوز

شاهد.. الثلوج تتساقط بكثافة و«الزائر الأبيض» يكسو مرتفعات جبل اللوز

شاهد.. الثلوج تتساقط بكثافة و«الزائر الأبيض» يكسو مرتفعات جبل اللوز
١٢:٥٢:٠٣ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في الوقت الذي تتساقط فيه الأمطار على مراكز منطقة تبوك، شملت مركز بئر بن هرماس وشقري، تساقطت الثلوج بكثافة على مرتفعات جبل اللوز.

كميات كثيفة من الثلوج على مرتفعات جبل اللوز

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت كميات كثيفة من الثلوج على مرتفعات جبل اللوز، مع هطول أمطار غزيرة على بمنطقة تبوك.

مرتفعات جبل اللوز تكتسي ب

الزائر الأبيض

وخلال هذه الأيام، تزامن الحالة الجوية التي تمر بها المنطقة مع موجة قطبية أدت لتساقط الثلوج عند الساعة الواحدة فجراً من صباح اليوم، على معظم جبال مركز اللوز في مشهد اكتسائه بالزائر الأبيض الذي اعتادته منطقة تبوك كل عام.

الثلج يغطي مرتفعاتها والسهول

وشكلت المناطق التي زادها الثلج جمالاً على جمالها الطبيعي وجهة سياحية لأهالي تبوك وزائريها ممن قدموا من مختلف المناطق لرصد الثلوج، والاستمتاع بجمال تلك الوجهات وروعتها والثلج يغطي مرتفعاتها والسهول، مستبشرين بتلك المناظر ومتناقلين صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

أهم أسباب الهطولات الثلجية

وأوضح مدير فرع المركز الوطني للأرصاد بالشمالية، أن الهطولات الثلجية في شمال المملكة وخاصة على مرتفعات «جبال اللوز» وما جاورها تعتمد على عاملين أساسيين هما:

1 – مدى تعمق ومسار تحرك المنخفض القطبي مع توفر رطوبة مناسبة، حيث إنه في الغالب يلامس المنطقة الشمالية الغربية «علقان وجبل اللوز»، وقد يتعمق أكثر جنوبًا ويؤثر على جبال حسمى غرب تبوك، ونادرًا مايصل تأثيره إلى جنوب منطقة تبوك حيث جبال الحرة.

2 – مدى نزول خط التجمد حيث أن المنخفضات القطبية يصاحبها هبوط مستوى التروبوز، وبالتالي هبوط مستوى طبقات الغلاف الجوي، ويبحث المهتمون بالطقس عن بعض الخطوط المعروفة بالخطوط الثلجية.

 

المقياس الحقيقي هو درجة حرارة الصفر المئوي

وأشار العنزي إلى أن ذلك يعطي احتمالية هطول الثلوج على مستوى سطح الأرض وهي: خطوط مرسومة في خرائط الطقس تعبر عن مدى ارتفاع أو هبوط الطبقة، وبالتالي مدى تعمق المنخفض، لافتاً الانتباه إلى أن المقياس الحقيقي هو درجة حرارة الصفر المئوي على أي مستوى وبالتالي نوع الهطول الذي يحدث.

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الثلج يتساقط في ديسمبر ويناير وفبراير

وحول الهطولات الثلجية التي تستهدف المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة دون غيرها من جبال المملكة رغم ارتفاعاتها البسيطة مقارنة بجبال السروات، أكد أن سببها هو وقوعها على مسار المنخفض وتعمقه، حيث أن أشهر ديسمبر ويناير وفبراير الأكثر حدوث للحالات السابقة، وبشكل أقل شهر مارس أو أواخر شهر نوفمبر.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأرصاد الزائر الأبيض تبوك تساقط الثلوج جبل اللوز حالة الطقس

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