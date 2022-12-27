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«آل الشيخ»: استزراع الأشجار في مبادرة السعودية الخضراء لن يكون على حساب مياه الشرب
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«آل الشيخ»: استزراع الأشجار في مبادرة السعودية الخضراء لن يكون على حساب مياه الشرب

«آل الشيخ»: استزراع الأشجار في مبادرة السعودية الخضراء لن يكون على حساب مياه الشرب

«آل الشيخ»: استزراع الأشجار في مبادرة السعودية الخضراء لن يكون على حساب مياه الشرب
١٢:٥٧:٣٢ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال المشرف على مركز الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء، الدكتور عبد الملك آل الشيخ، إن استزراع الأشجار في مبادرة السعودية الخضراء لن يكون على حساب مياه الشرب.

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المبارة لن تكون على حساب مياه الشرب

وأضاف في تصريح إلى فضائية “الإخبارية”، أن “المبارة لن تكون على حساب مياه الشرب”، موضحًا أن “المياه الفائضة من تحلية المياه المالحة وصلت في عام 2020 إلى مليار و868 و400 مليون متر مكعب”.

وأشار إلى أن هذا الفائض من المياه “كفيل بأن يعتني بمعظم الأشجار في الشواراع وحول المطارات وفي الواحات، والاستزراع في الأودية والشعاب ذات العمق بالنباتات المناسبة، والفرصة كبيرة بإذن الله أن تتحقق هذه الأهداف”.

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مبادرة السعودية الخضراء

يذكر أن مبادرة السعودية الخضراء هي مبادرة سعودية أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 27 مارس 2021. وتهدف لرفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.

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