«إحكام»: إلغاء الطلبات غير المسددة تلقائيًا.. الخميس القادم

تواصل – فريق التحرير:

دعت منصة “إحكام”، التابعة لعقارات الدولة، أصحاب الطلبات غير المسددة بالمسارعة للسداد قبل إغلاق الموعد المحدد يوم الأربعاء القادم 4/ 6/ 1444هــ.

وقالت المنصة إنه سيتم إلغاء الطلبات تلقائيًا بعد هذا التاريخ.

اقرأ أيضًا:

«إحكام» تدعو أصحاب الطلبات المعادة للمستفيدين إلى سرعة استكمالها

تمديد فترة السداد لستة أشهر

يأتي ذلك فيما كان المتقدمون يأملون في موافقة المنصة على تمديد فترة السداد لستة أشهر، لكن لم تتم الموافقة على طلبهم.

وأصدرت “إحكام” رسالة إلى المستفيدين بضرورة السداد حتى تتم دراسة الطلب وعرضه على اللجان المختصة، مشيرة إلى أنه سيتم حذف الطلب تلقائيًا بتاريخ 5 – 6 – 1444هـ.

اقرأ أيضًا:

متى تصدر صكوك تملك العقار؟ منصة «إحكام» تجيب

تمديد فترة السداد لمدة شهر

كانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” أعلنت انتهاء فترة استقبال طلبات تملك العقارات في الخامس من الشهر الماضي، لكنها عملت على تمديد فترة السداد لمدة شهر.

وأكدت “إحكام” أن اللجان ستواصل عملها بالنظر في الطلبات والبت فيها حتى تاريخ 10/ 8/ 1445هــ، وأن اللجان المشكَّلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة ستواصل عملها في استقبال ودراسة طلبات التعديلات الشكلية المتعلقة بالصكوك، الصادرة من المحاكم قبل صدور الأمر الملكي رقم (أ/ 218) في 25/ 03/ 1441هــ، ومعالجتها نظامًا.

وتشترط قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات أن يكون العقار محل طلب التملك قد أُحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم: (21679) في 9/ 11/ 1387هــ، وأن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/ 5/ 1444هـ.

ويشترط أيضًا ألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافة إلى تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب.

وأشارت “إحكام” إلى أن اللجان لن تنظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب الصفة النهائية، أو كان العقار المطلوب تملُّكه يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا، أو بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو يتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو لأي من المشروعات التنموية الأخرى.