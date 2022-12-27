ارتفاع الإسترليني واليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء، الموافق 27 من ديسمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 4.01، وكان قد سجل أمس (4.00) .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.28

ريال عماني 9.77

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.54 وكان قد سجل أمس (4.53)

فرنك سويسري 4.04

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