احذر توقف دعم «حساب المواطن».. 7 مصادر للدخل يجب الإفصاح عنها

تواصل- فريق التحرير

حث برنامج حساب المواطن، على ضرورة الإفصاح عن المصادر الأساسية للدخل حتى لا يتوقف الدعم.

وقال إنه يجب التأكد من دقة بيانات الدخل وتسجيل المصدر، بما يتوافق مع البيانات الرسمية، حتى لا تؤثر على الأهلية وقيمة استحقاق الدعم، وأهمها:

1 – موظف حكومي.

2 – متقاعد من قطاع حكومي.

3 – موظف قطاع خاص.

4 – متقاعد من قطاع خاص.

5 – عسكري.

6 – طالب.

7 – أعمال حرة.

8 – موظف في قطاع غير ربحي.

خطوات الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن

يمكن الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن بالخطوات التالية، وفق صحيفة “اليوم”:

– تسجيل الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية من هنا.

– الضغط على تفاصيل الطلب.

– اختيار الحالة الوظيفية للمستفيد.

– تحديد نوع الدخل.

– تحديد مصدر الدخل.

– تحديد المبلغ الشهري من الدخل.

– إضافة ثم حفظ.

والثلاثاء الماضي، أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 62 (شهر يناير 2023)، وقال إنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

وفي 11 من الشهر الجاري، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

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