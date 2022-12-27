تأهل 53 موهوبًا في «تعليم الشرقية» للمشاركة في معرض «إبداع 2023»

تواصل – واس:

أعلنت إدارة تعليم المنطقة الشرقية، تأهل 53 طالبًا وطالبة من للمشاركة في التصفية النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2023» الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» سنويًا على مستوى المملكة.

تقديم العديد من البرامج والمسارات التدريبية

وأوضحت أنها تعمل على تقديم العديد من البرامج والمسارات التدريبية والإثرائية للطلاب والطالبات لرفع مستواهم العلمي لبناء جيل متميز ينافس عالميًا ويسهم في تحقيق تطلعات وطنه في ظل رؤية المملكة 2030.

وأكدت أن القيادة الرشيدة أولت الموهوبين والموهوبات في المملكة اهتماماً كبيرًا، وأن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» أطلقت العديد من البرامج والكوادر المهنية الكفيلة باستخراج الموهوبين والموهوبات في المملكة وتنمية مواهبهم.

المجالات العلمية التي شارك فيها الموهوبون

وأشارت إدارة تعليم المنطقة الشرقية، إلى أن المجالات العلمية التي شارك فيها الطلبة الموهوبون في المعرض متمثلة في:

1 – الأنظمة المدمجة.

2 – التقنيات الهندسية.

3 – الروبوتات والأجهزة الذكية.

4 – الطاقة.

5 – الطب الحيوي.

6 – العلوم الصحية.

7 – العلوم الاجتماعية والسلوكية.

8 – العلوم الطبية الانتقالية.

9 – الفيزياء والفلك، الكيمياء.

10 – الهندسة البيئية.

11 – الهندسة الطبية الحيوي.

12 – علم الأحياء الحسابي والمعلوماتية.

13 – علم الأحياء الخلوية والجزئية.

14 – علم الأحياء الدقيقة.

15 – الكيمياء الحيوية.

16 – علوم الحيوان.

17 – علم المواد.

18 – علوم الأرض والبيئة.

19 – علوم النبات.

20 – نظم البرمجيات.

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