ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 191 ريالاً

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء الموافق 27 من ديسمبر 2022، مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 نحو 218.56 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 200.35 ريال.

عيار 21 يسجل 191.24 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 191.24 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 163.92 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 127.49 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.28 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6797 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1530 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 218,559 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 217.58 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 199.45 ريال، كما سجل الذهب عيار 21 نحو 190.38 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 163.19 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 126.92 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 108.79 ريال.

كما بلغت أسعار أوقية الذهب أمس 6767 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1523 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 217,577 ريال.

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