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«الصحة»: لنوم عميق تجنب هذه الأشياء
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«الصحة»: لنوم عميق تجنب هذه الأشياء

«الصحة»: لنوم عميق تجنب هذه الأشياء

«الصحة»: لنوم عميق تجنب هذه الأشياء
١٢:٣٢:٣٨ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

نصحت المنصة الرئيسة للتوعية بوزارة الصحة “عش بصحة”، اليوم الثلاثاء، بتجنب 3 أشياء للتمتع بنوم صحي عميق.

وقالت في حسابها على “تويتر”: لنوم صحي وعميق، تجنب 3 أشياء، الكافيين، الوجبات الثقيلة، استخدام الجوال”.

ومؤخرًا، أوصى الباحث في “BestMattress-Brand.org”، راي سوبيرنو، بتناول الكرز الحامض، وفاكهة الكيوي، والموز، للتخلص من الأرق والتمتع بنوم هادئ.

تناول الفاكهة

وقال إن كل ثمرة من الثلاثة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تحفز على النوم الجيدة.

وأشار إلى أن الفاكهة يمكن أن تكون أداة ممتازة في إدارة مشكلات الصحة العقلية والبدنية، وقد تم توثيقها على نطاق واسع من قِبل الباحثين والمهنيين الطبيين، وفي كثير من الحالات ثبت أن النظام الغذائي يقدم علاجات طبيعية رائعة للمشكلات الصحية بما في ذلك النوم.

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تناول هذه الفاكهة وتخلص من الأرق واحصل على قدرٍ كافٍ من النوم

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