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تهدد أرواح المسافرين.. 3 مقترحات للقضاء على أزمة «الإبل السائبة»
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تهدد أرواح المسافرين.. 3 مقترحات للقضاء على أزمة «الإبل السائبة»

تهدد أرواح المسافرين.. 3 مقترحات للقضاء على أزمة «الإبل السائبة»

تهدد أرواح المسافرين.. 3 مقترحات للقضاء على أزمة «الإبل السائبة»
١٢:٣٠:١٦ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تعد مشكلة الإبل السائبة واحدة من المشكلات التي تعاني منها المملكة ولازالت، وبسببها تقع العديد من الحوادث والتي تخلف أضرارًا مادية جسيمة وكذلك خسائر في الأرواح في الكثير من الأوقات.

هذه المشكلة وضعت الدولة لها العديد من الإجراءات في محاولة للحد منها والقضاء عليها تمامًا، فنظمت التشريعات معاقبة الشخص بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال ارتكابها.

مواجهة ظاهرة الإبل السائبة بوضع شرائط ضوئية | جريدة الأنباء | Kuwait

 

3 مقترحات للقضاء على أزمة «الإبل السائبة»

ومن بين المقترحات التي وضعها عدد من المتخصصين والمحامين لتفادي هذه المشكلة والتغلب عليها، وفقًا لصحيفة “اليوم”.

1- ترقيم الإبل ووضع سوار إلكتروني عليها بحيث يسهل تحديد موقعها في حال فرار البعض منها.

2- فرض عقوبات رادعة على من يقتنون الإبل ويتركونها سائبة.

3- تفعيل الأنظمة والقوانين الموجودة وعدم التهاون مطلقًا في تطبيقها.

الإبل السائبة.. دماء على الطريق وأرواح تصعد للسماء | جريدة الرؤية العمانية

قانون المرور يعاقب مرتكبها بـ 10 آلاف ريال غرامة

قانون المرور أيضًا، وضع العديد من الإجراءات الصارمة للحد من هذه المشكلة، واعتبر أنها بمثابة مخالفة مرورية يعاقب مرتكبها بغرامة تبدأ من 5000 ريال إلى 10000 ريال.

في سياق متصل، تظهر هذه المشكلة بوضوح في فصل الشتاء خاصة مع هطول الأمطار واستمرارها، حيث تخرج الإبل بحثًا عن العشب في تلك الأجواء، وبعضها يظهر بشكل مفاجئ أمام السائقين ليلاً ما يتسبب في الحوادث العديدة.

لماذا الإبل تحديدًا؟

الكثير من الحيوانات تتسبب في وقوع حوادث، لكل الإبل على وجه التحديد خطيرة جدًا، وذلك لعدة أسباب من بينها الآتي:

  • الحجم الكبير الذي يتمتع به الجمل فعادة ما يتراوح في العادة بين 350 و800 كيلوجرام.
  • أيضًا طول ساقيه ورقبته بحيث يصل ارتفاعه في بعض الأحيان إلى مترين ونصف المتر.

حوادث وقعت بسبب الإبل السائبة

الكثير من الحوادث شهدتها المملكة بسبب الإبل السائبة، هذه الحوادث لا تُعد ولا تُحصى، وكان آخرها ما حدث في نوفمبر الماضي، حين توفى 5 شبان، كانوا يستقلون سيارتهم على طريق الأحمر «30 كيلومترًا غرب الأفلاج»، بعد اصطدامهم بجمل سائب اقتحم الطريق.

يطالب الكثير من المختصين بمضاعفة العقوبة الموقعة على مالك الإبل التي يتركها سائبة، مؤكدين أن العقوبات المفروضة حاليًا لا تتناسب مطلقًا مع حجم الضرر الذي يقع بسبب تلك الأزمة.

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