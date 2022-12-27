صباح اليوم.. شاهد جريان شعيب السهل شمال شرق القصيم

تواصل – فريق التحرير:

جرى، صباح اليوم، شعيب السهل بطريق قبة سامودة شمال شرق منطقة القصيم، وسط أجواء شتوية باردة وانخفاض في درجات الحرارة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف جرت السيول بطريق قبة سامودة شمال شرق منطقة القصيم، نتيجة الأمطار الغزيرة المتساقطة على المنطقة.

الهلال الأحمر بالقصيم يرفع جاهزيته

فيما يواصل فرع هيئة الهلال الأحمر بالقصيم رفع جاهزيته، حيث تم رفع الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية العاملة والتطوعية، بالإضافة للفرق الميدانية للدعم اللوجستي لخدمات التموين الطبي وصيانة سيارات الإسعاف والأجهزة الطبية والتقنية، وذلك بحسب الخطة الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعة.

نداء لسكان المنطقة باتباع التعليمات وتوخي الحذر

وناشد فرع الهيئة بالقصيم جميع المواطنين والمقيمين إتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية، والالتزام بقواعد السلامة للحفاظ على سلامتهم، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها .

موجة برد قوية على معظم الأنحاء

وتوقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، تقدم موجة برد شبه قوية على معظم أنحاء المملكة، مؤكدًا أن هذه هي الموجة الباردة الثالثة منذ دخول شتاء هذا العام.

أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

وصباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها.

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