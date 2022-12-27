الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
هيئة المحتوى المحلي تُعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
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هيئة المحتوى المحلي تُعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

هيئة المحتوى المحلي تُعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

هيئة المحتوى المحلي تُعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
١١:٢٥:٠٣ ص، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادة البكالوريوس فأعلى.

وقالت إن العمل سيكون بمقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي

1 – مساعد اداري

المؤهلات والخبرة

-شهادة دبلوم.

-سنوات من الخبرة الحد الأدنى عامين.

2 – أخصائي خدمات المواهب

المؤهلات والخبرة

سنوات من الخبرة الحد الأدنى 4 أعوام

-درجة البكالريوس

نبذة عن هيئة المحتوى المحلي

تتبنى هيئة المحتوى المحلّي والمشتريات الحكومية، أفضل المعايير المهنية التي توفّر بيئة عمل جاذبة وتنافسية تمنح صاحب الجدارات مكانته بين منسوبيها.

تولي هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اهتماماً خاصاً لاستقطاب الكفاءات التي تسهم في تحقيق توجهاتنا الاستراتيجية، ولديها القدرة على إتمام العمل باحترافية ومهنية عالية، وتتمتع بروح الفريق الواحد.

رابط التقديم

للتقديم ومزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

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