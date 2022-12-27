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جازان والقنفذة الأعلى بـ28 مئوية.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
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جازان والقنفذة الأعلى بـ28 مئوية.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

جازان والقنفذة الأعلى بـ28 مئوية.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

جازان والقنفذة الأعلى بـ28 مئوية.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
١١:٣٠:٥٨ ص، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 28 درجة في جازان والقنفذة،  و27 درجة في شرورة و25 درجة في مكة المكرمة ونجران وينبع، و20 درجة في المدينة المنورة والرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 15 درجة، وكانت أقل درجة حرارة مسجلة اليوم 10 درجة مئوية في طريف.

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موجة برد قوية على معظم الأنحاء

وتوقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، تقدم موجة برد شبه قوية على معظم أنحاء المملكة، مؤكدًا أن هذه هي الموجة الباردة الثالثة منذ دخول شتاء هذا العام.

تبدأ اليوم.. وذروتها الأربعاء والخميس والجمعة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن موجة البرد المتوقعة تبدأ – بمشيئة الله – مساء اليوم الثلاثاء، وأن ذروتها أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

استمرار الحالة الممطرة الثامنة

وأشار إلى أنه من متوقع استمرار الحالة الممطرة الثامنة اليوم الثلاثاء بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة على حفر الباطن والخفجي والنعيرية والجبيل والدمام وأجزاء متفرقة من المنطقة الشمالية والجوف وحائل ومرتفعات جازان ونواحي الزلفي والمجمعة.

أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها.

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