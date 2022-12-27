«المياه الوطنية» تُحذّر من «الصهاريج الوهمية».. وتكشف كيف يتم خداع المواطنين

تواصل – فريق التحرير:

حذرت شركة مياه الشرب بمكة المكرمة من صهاريج مياه مخالفة تستخدم عبارة «مياه نقية» لبيعها على المواطنين والمقيمين، وإيهامهم بأنها صادرة ومعتمدة من شركة المياه.

وقالت الشركة إن الصهاريج المعتمدة هي المتاحة طوال اليوم عبر الفرع الإلكتروني للشركة، أو عن طريق الرقم المجاني 8004411110، أو من خلال تطبيق المياه المتوفر على (Apple Store وGoogle play)، وذلك لضمان سلامة وجودة المياه المقدمة للعملاء.

ثلاث معلومات عن مياه الصهاريج

وكشفت الشركة بعض المعلومات عن تلك الصهاريج التي يتم الترويج لها، ومنها:

أنها تعتمد في تعبئتها على آبار ذات ملكية خاصة.

لا تقع ضمن مسؤوليات شركة المياه.

لا تعود ملكية الصهاريج للمتعهد الخاص بمحطات التعبئة المعتمدة، وفقًا لصحيفة “مكة”.

نسبة الملوحة في مياه الشرب

في وقت سابق، أوضحت شركة المياه الوطنية أن نسبة الملوحة في مياه الشرب هي (574).

جاء ذلك في رد من الشركة عبر حسابها “العناية بالعملاء”، على سؤال مغرد استفسر بشأن نسبة الملوحة في مياه الشرب.

وأجابت الشركة بقولها إن متوسط “ملوحة المياه” بشركة المياه الوطنية هي (574)، علمًا أن المواصفات القياسية لمنظمة الصحة WHO العالمية هي “1000”.

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