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ارتفاع الوفيات.. إصابات كورونا عالميًا تتخطى 657 مليونًا
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ارتفاع الوفيات.. إصابات كورونا عالميًا تتخطى 657 مليونًا

ارتفاع الوفيات.. إصابات كورونا عالميًا تتخطى 657 مليونًا

ارتفاع الوفيات.. إصابات كورونا عالميًا تتخطى 657 مليونًا
١١:٠٤:٢٧ ص، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم يتخطى 657.6 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، حتى الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 657 مليونًا و665 ألفًا و166.

عدد الوفيات

وارتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و679 ألفًا و996 حالة وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وقبل يومين، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تنصح بعدم تلقي جرعات لقاح إضافية لمواجهة الانتشار الجديد لفيروس كورونا المستجد.

الجرعات الإضافية

أوضحت أنها حتى الآن لا تنصح بتلقي جرعات إضافية إلا لأشخاص محددين، الذين لديهم أمراض تختص بالمناعة، مؤكدة أنه لا ينصح بالحصول على اللقاح بشكل جماعي.

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