الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بهذا المبلغ.. أمانة نجران تُغرّم المقاولين المخالفين للاشتراطات الفنية والهندسية
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بهذا المبلغ.. أمانة نجران تُغرّم المقاولين المخالفين للاشتراطات الفنية والهندسية

بهذا المبلغ.. أمانة نجران تُغرّم المقاولين المخالفين للاشتراطات الفنية والهندسية

بهذا المبلغ.. أمانة نجران تُغرّم المقاولين المخالفين للاشتراطات الفنية والهندسية
١٠:٥٠:١٥ ص، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت أمانة منطقة نجران، أنها قررت تغريم عددًا من الشركات والمؤسسات التابعة لجهات خدمية بالمنطقة.

56 ألف ريال غرامة

وأوضحت أنها غرمت المخالفين، مبلغ 56 ألف ريال خلال الأسبوع الماضي، وذلك لمخالفتها للاشتراطات الفنية والهندسية ووسائل السلامة.

متابعة المشاريع وتطبيق اللوائح والأنظمة

وأضافت أن المختصين بالأمانة مستمرون في متابعة المشاريع وتطبيق اللوائح والأنظمة، على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة لمشاريع البنية التحتية لمراعاة الاشتراطات الفنية والهندسية ووسائل السلامة.

28 جولة ميدانية رقابية

وأكدت أن الأمانة نفذت خلال الأسبوع الماضي 28 جولة ميدانية رقابية على مشروعات صيانة الطرق بالمدينة، تم خلالها معالجة 18 حفرة، والتأكد من التزام المقاولين المنفذين لأعمال صيانة الطرق بمعايير الجودة والسلامة.

وأشارت في الوقت نفسه، إلى أنها تواصل تنمية شاملة ومتوازنة وأعمال صب الخرسانة المسلحة لقواعد القناة المفتوحة بمشروع درء أخطار السيول في حي نهوقة.

رفع درجة الجاهزية ميدانيًا

يأتي هذا في الوقت الذي وجه فيه أمين منطقة نجران، الوكالات والبلديات التابعة، برفع درجة الجاهزية ميدانيًا تحسبًا لأي طارئ عند هطول الأمطار وفق خطة الطوارئ.

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