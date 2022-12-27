الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الجمعية الأهلية لرعاية الأيتام بمحافظة تثليث تقدم خدماتها إلى 1000 يتيم
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الجمعية الأهلية لرعاية الأيتام بمحافظة تثليث تقدم خدماتها إلى 1000 يتيم

الجمعية الأهلية لرعاية الأيتام بمحافظة تثليث تقدم خدماتها إلى 1000 يتيم

الجمعية الأهلية لرعاية الأيتام بمحافظة تثليث تقدم خدماتها إلى 1000 يتيم
١١:٠١:٣٩ ص، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تأسست الجمعية الأهلية لرعاية الأيتام بمحافظة تثليث في مدينة تثليث بمنطقة عسير عام 1432هـ، وتقدم خدماتها إلى 1000 يتيم ويتيمة، ينتمون إلى 450 أسرة.

وتقدم الجمعية خدماتها إلى 480 من الأيتام الذكور و520 من الإناث، كما يعمل بها 8 موظفين، ومتطوعان.

وتقدم الجمعية العديد من خدمات الرعاية في مجالات الغذاء والسكن والنقدية، كما تقدم للأيتام البرامج والخدمات التعليمية.

يشار إلى أن 91.30% من جمعيات رعاية الأيتام في المملكة، بواقع 42 جمعية، تقدم خدمات تنموية ورعوية.

كما أن 34.80%، من الجمعيات تقدم جميع الخدمات الرعوية، فيما تقدم 13% من الجمعيات جميع الخدمات التنموية، بينما تقدم 8.70% خدمات رعوية فقط.

الخدمات الرعوية والتنموية

وتعد خدمات الرعاية للأيتام وأسرهم مجالاً رئيسًا في قطاع الأيتام، حيث تنوعت الخدمات التي تقدمها الجمعيات في هذا الصدد، وتميزت في عدة مواطن منها بالجدة والابتكار.

كما أن الخدمات الرعوية، وإن تأخرت عن الخدمات التنموية، إلا أنها الجسر الموصل والمهيئ لها في العديد من الأحوال، خاصة في الحالات شديدة العوز المالي أو الجسمي.

بينما الخدمات التنموية تستهدف أسرة اليتيم بالتوعية والتثقيف والتمكين والتدريب، كدبلوم تمكين الأمهات، وبرامج الاستشارات الأسرية وغيرها.

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