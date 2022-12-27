الفيضانات تغمر عُمان.. وتعليق الدراسة اليوم في جميع مدارس مسقط (فيديوهات)

تواصل – فريق التحرير:

تسببت الفيضانات وهطول الأمطار الغزيرة، اليوم، في غرق المناطق السكنية بالعاصمة العمانية مسقط وعدد من المحافظات.

مياه الفيضانات غمرت الأحياء والشوارع

ونشرت بوابة بحر عمان على حسابها في «تويتر»، مقاطع فيديو توضح كيف غمرت مياه الأمطار والفيضانات الأحياء والشوارع في العاصمة مسقط، حيث تجمعات مياه الأمطار وغمرت أرجاء منطقة المعبيلة العمانية.

إغلاق عدد من الطرق لضمان سلامة الناس

وقررت السلطات إغلاق عدد من الطرق لضمان سلامة الناس أثناء هطول الأمطار الغزيرة، مطالبة سائقي المركبات توخي الحذر من أجل تجنب الأضرار الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة.

تعليق الدراسة في جميع مدارس مسقط

وذكر التلفزيون الرسمي، أن السلطنة قررت تعليق الدراسة للفترة المسائية اليوم الثلاثاء في جميع مدارس محافظة مسقط، وذلك نظرًا لظروف الطقس وتقلبات الجو ومياه الفيضانات التي عمت مناطق مختلفة من البلاد.