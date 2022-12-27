تعرف على شروط ضم الأيتام المحتضنين إلى التأمين الصحي

تواصل – فريق التحرير:

كشف مجلس الضمان الصحي عن اشتراطات لضم الأيتام المحتضنين في التأمين الصحي.

وأوضح أن التغطية التأمينية تبدأ من تاريخ إصدار شهادة تعريف الأيتام الصادرة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للكافل المستفيد من التأمين الصحي الإلزامي.

ومن ضمن الاشتراطات التي يجب توفرها قبل ضم اليتيم إلى التأمين الصحي، ما يلي:

– أن يكون مسجلاً لدى وزارة الموارد البشرية.

– أن يتمتع الحاضن بتغطية تأمينية إلزامية.

– أن يتعهد الكافل بالإبلاغ عن انتهاء فترة الاحتضان.

– ألا يتجاوز عدد المحتضنين 2 لكل أسرة كافلة.

– تقديم شهادة التعريف لليتيم المحتضن لصاحب العمل، الصادرة من قبل وزارة الموارد البشرية، والموضحة فيها بيانات اليتيم التالية: (الاسم ورقم الهوية) ومعلومات الكافل التالية: (الاسم ورقم الهوية).

– أن يقدم سجل الأسرة في حال كان الكافل المتمتع بالتغطية التأمينية لوصفه تابعًا لإثبات العلاقة بالعامل.

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