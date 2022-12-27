التأمينات الاجتماعية تحدد حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين

تواصل – فريق التحرير:

حددت هيئة التأمينات الاجتماعية، حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين بأربع حالات.

وقالت في حسابها على تويتر ردًا على استفسار لأحد المستفيدين، إن الذي ترك العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية يمكنه تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين، أو حدوث عجز في 4 حالات هي:

حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين

1 – المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.

2 – من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من 120 شهرًا.

3 – المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك.

4 – من أسقطت عنه الجنسية السعودية.

ومؤخرًا، كشف “فيصل الداود”، مدير الشراكات في التأمينات الاجتماعية، عن أهداف مسار “خبرة” ضمن برنامج “تقدير”، وقال إنه يهدف إلى استثمار خبرات المتقاعدين والمتقاعدات بالتعاون مع شركاء “تقدير” في القطاعين العام والخاص.

وأضاف “الداود” خلال مداخلة بقناة “الإخبارية” : برنامج “تقدير” يقدم العديد من الخدمات والمبادرات من خلال عدة مسارات ومن خلال مسار “مزايا” وهو أحد مسارات “تقدير” يتم تقديم خصومات وعروض في كافة المجالات. وتابع: يتم تقديم حلول تمولية متنوعة للمتقاعدين، بالإضافة إلى مسار “فعاليات” والذي يتم تقديم فيه فعاليات متنوعة للمتقاعدين وأسرهم. وواصل: مسار “خبرة” والذي يتم من خلاله استثمار خبرات المتقاعدين في كافة المجالات ومنها “التطوعية” بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص.

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