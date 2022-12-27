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لمواجهة الصين.. تايوان تفكر في إعلان مدة الخدمة العسكرية الإجبارية

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لمواجهة الصين.. تايوان تفكر في إعلان مدة الخدمة العسكرية الإجبارية

لمواجهة الصين.. تايوان تفكر في إعلان مدة الخدمة العسكرية الإجبارية

لمواجهة الصين.. تايوان تفكر في إعلان مدة الخدمة العسكرية الإجبارية
١٠:٠٢:٣١ ص، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام تايوانية، أنه من المقرر أن ترفع السلطات مدة الخدمة العسكرية الإجبارية من 4 أشهر إلى عام.

عبور 71 طائرة صينية خط المنتصف بالمضيق

وأوضحت وزارة الدفاع، أن الجزيرة تواجه تهديدًا متزايدًا من الصين، وبحاجة إلى المزيد من القوة، مشيرة إلى عبور 71 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية خط المنتصف بـ«مضيق تايوان»، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تايوان ترد بطائرات وسفن بحرية وأنظمة صواريخ

وأوضحت أن قواتها المسلحة أرسلت طائرات وسفن بحرية وأنظمة صواريخ برية للرد على التصرفات المرفوضة من الصين، مؤكدة أنها أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع، وأصدرت تحذيرات لاسلكية، ونشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.

الصين تجري تدريبات هجومية في البحر والجو

وفي وقت سابق، أجرت الصين تدريبات هجومية في البحر والمجال الجوي حول تايوان، ردًا على ما وصفته باستفزاز الجزيرة والولايات المتحدة، حيث أجرت قيادة المسرح الشرقي للجيش الصيني، تدريبات دورية مشتركة حول جزيرة تايوان.

الصين: العلاقات مع واشنطن تواجه صعوبات

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الصيني، أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية تواجه صعوبات جدية خلال العام الجاري 2022، مشيرًا إلى تصدي بلاده بحزم للاستفزازات وللضغوطات الأمريكية.

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أمريكا الصين تايوان جزيرة تايوان مدة الخدمة العسكرية مناورات عسكرية

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