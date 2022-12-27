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بعد توقيع عقد التنفيذ.. أبرز 3 معلومات عن مشروع «حافلات الطائف»
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بعد توقيع عقد التنفيذ.. أبرز 3 معلومات عن مشروع «حافلات الطائف»

بعد توقيع عقد التنفيذ.. أبرز 3 معلومات عن مشروع «حافلات الطائف»

بعد توقيع عقد التنفيذ.. أبرز 3 معلومات عن مشروع «حافلات الطائف»
٠٩:٤٢:٠٧ ص، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وقع المهندس يوسف الصائغ، أمين الطائف، والمدير التنفيذي للنقل العام بشركة سابتكو، تركي الصبيحي، عقدي مشروع تشغيل شبكة النقل العام للحافلات بالطائف ومشروع تنفيذ خدمات البنية التحتية للشبكة.

يسهم المشروع في:

1- رفع مستوى السلامة.

2- خفض الازدحام.

3- تسهيل حركة النقل داخل المدينة.

4- توفير خيارات نقل متعددة.

معلومات عن مشروع حافلات الطائف

1- قيمة العقد بين الشركة المنفذة والأمانة  88 مليون ريال (متضمن 15% ضريبة القيمة المضافة).

2- مدة العقد 5 سنوات.

3- يسهم العقد في تحسين دخل شركة النقل العام السعودية “سابتكو” ابتداء من العام المقبل.

ويضم المشروع 9 مسارات، و182 نقطة توقف، و58 حافلة، ويغطي 293 كيلومترًا، بساعات تشغيل تصل إلى 18 ساعة يوميًا، كما سيعمل على الحافلات 116 سائقا.

من جهته، أكد أمين الطائف، المهندس يوسف الصايغ، أن هذه المشاريع سيكون لها أثرها الواضح في خطط وبرامج التنمية بالطائف، وتحقق مستهدفًا رئيسًا لرؤية المملكة 2030، لبناء منظومة النقل العام بالمنطقة، وبالتالي دعم نمو الاقتصاد المحلي، من خلال النهوض بالمجالات التجارية والاجتماعية والعمرانية والبيئية.

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