توتّرات في كوسوفو.. والجيش الصربي في حالة تأهب قصوى

تواصل – وكالات:

مع تصاعد حدة التوتر بين الأغلبية الألبانية والأقليّة الصربية في إقليم كوسوفو، قرر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، وضع الجيش في حالة تأهّب قصوى.

الجيش في أعلى مستوى من التأهب القتالي

وأوضح وزير الدفاع أن الرئيس أمر الجيش الصربي بأن يكون على أعلى مستوى من التأهب القتالي، مؤكدًا أن المهام التي أوكلت إلى الجيش الصربي دقيقة وواضحة وسيتمّ تنفيذها بالكامل.

زيادة عدد العسكريين الصرب إلى 5 آلاف

وأضاف – حسب « فرانس برس» – أن الأوامر العسكرية صدرت أن يكون الجيش الصربي موجودًا على طول خط الحدود مع كوسوفو، لافتًا إلى أنه تم زيادة عدد العسكريين الصرب المنتشرين على طول الحدود من 1500 عسكري، إلى 5 آلاف.

مئات الصرب يتظاهرون ويقطعون الطرق

وأمس، قطع مئات الصرب في كوسوفو، الطرق المؤدية إلى الحدود مع صربيا، احتجاجًا على قرار «بريشتينا» منع دخول السيارات التي تحمل لوحات تسجيل صربية.

وحيث يقيم قسم كبير من أبناء الأقلية الصربية، تم نشر قوات خاصة تابعة لشرطة كوسوفو تؤازرها عشرات الآليات المصفّحة عند نقطتين حدوديتين، حيث قطع المئات من صرب كوسوفو الطرق المؤدية إلى معبري يارينيي وبرنياك.

السبب الرئيس للتوترات المستجدة

ووفق الخبراء، فإن التوترات المستجدة في الأراضي الكوسوفية ذات الغالبية الألبانية، تأتي في أعقاب قرار لـ«بريشتينا» يفرض على سائقي السيارات الراغبين بدخول كوسوفو إزالة لوحات التسجيل الصربية ووضع أخرى «كوسوفية» تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

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