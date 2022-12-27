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تحذير للأمهات.. ترك طفلك فترة طويلة أمام الشاشات يصيبه بالحول
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تحذير للأمهات.. ترك طفلك فترة طويلة أمام الشاشات يصيبه بالحول

تحذير للأمهات.. ترك طفلك فترة طويلة أمام الشاشات يصيبه بالحول

تحذير للأمهات.. ترك طفلك فترة طويلة أمام الشاشات يصيبه بالحول
٠٩:٣٨:٠٤ ص، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

كشفت اختصاصية عيون الأطفال والحول الدكتورة، هديل اليامي، أن مكوث الطفل أمام شاشات الهواتف والأجهزة الإلكترونية يصيبه بالحوَل.

وأوضحت أن الحوَل هو فقدان التوازي بين العينين وفقدان استقامتهما، مشيرة إلى أنه يمكن أن يحصل باستمرار أو بشكل متقطع في أوقات التعب والحمى أو الشرود.

وقالت لصحيفة “القبس”، إنه قد يحدث الحول في أي عمر، ويعتبر عيبًا خلقيًا إذا ظهر قبل عمر ستة أشهر، ومكتسبا إذا ظهر في الطفولة أو بعد عمر البلوغ، وعامة تشير التقديرات إلى أن الحوَل يظهر عند 4% من الأطفال، ولكن يُعتبر أحد أكثر أمراض العين شيوعًا عندهم.

5 أعراض

وبيّنت اليامي أن هناك بعض الأعراض التي تظهر في الحالات الشديدة مثل:

1 – ألم واحمرار بالعين.

2 – الغمز بشكل متكرر.

3 – الصداع وازدواجية الرؤية.

4 – وضعية غير طبيعية أو ميلان للرأس.

5 – صعوبة في القراءة والكتابة.

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