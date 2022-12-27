من اليوم وحتى الجمعة.. «الحصيني» يتوقع موجة برد قوية على معظم الأنحاء

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، تقدم موجة برد شبه قوية على معظم أنحاء المملكة، مؤكدًا أن هذه هي الموجة الباردة الثالثة منذ دخول شتاء هذا العام.

تبدأ اليوم وذروتها أيام الأربعاء والخميس والجمعة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن موجة البرد المتوقعة تبدأ – بمشيئة الله – مساء اليوم الثلاثاء، وأن ذروتها أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الموجة الباردة

وأضاف أن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الموجة الباردة ستتراوح ما بين«0-3» درجات مئوية على المنطقة الشمالية، وما بين«2-7» درجات على المنطقة الوسطى، وما بين «12- 8» في المنطقة الشرقية والمدينة ونجران، وما بين«13-17» في مكة وجدة.

استمرار الحالة الممطرة الثامنة

وأشار إلى أنه من المتوقع استمرار الحالة الممطرة الثامنة اليوم الثلاثاء بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة على حفر الباطن والخفجي والنعيرية والجبيل والدمام، وأجزاء متفرقة من المنطقة الشمالية والجوف وحائل ومرتفعات جازان ونواحي الزلفي والمجمعة.

أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها.

تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك

فيما لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك «علقان والظهر وجبل اللوز» كذلك على الأطراف الشمالية من المملكة، مع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها، يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

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