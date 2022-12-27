تجنبًا لوقف الدعم.. تنبيه من حساب المواطن حول إضافة إجمالي المساحة المملوكة

تواصل – فريق التحرير:

أصدر برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، توضيحًا حول أهمية إضافة إجمالي المساحة المملوكة تجنبًا لوقف الدعم.

جاء ذلك في تغريدة على “تويتر” ردًا على سؤال أحد المستفيدين: ماذا يعني إجمالي نسبة التمليك؟.. وإجمالي المساحة المملوكة؟

ورد حساب المواطن عليه قائلاً: “إجمالي نسبة التملك تعني إدخال الرقم 100 إذا كان العقار مملوكًا بالكامل للمواطن، وإجمالي المساحة المملوكة هي المساحة بالمتر المربع حيث يجب إدخال الأرقام باللغة الإنجليزية”.

والثلاثاء الماضي، أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 62 (شهر يناير 2023)، وقال إنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

وفي 11 من الشهر الجاري، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرًا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرًا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

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