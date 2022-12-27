هاشتاق «أذكار الصباح» يتصدر التريند.. ومغردون: بها تزداد اللذات

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تصدر هاشتاق «أذكار الصباح» التريند في المملكة، صباح اليوم، فيما تداول مغردون آلاف التغريدات التي تدعو إلى ذكر الله ونشر البهجة والطمأنينة في النفوس.

الأذكار تطيب بها النفوس وتزداد لذات النعم

ومن ذلك، قالت مغردة: الصباح قطعة من النعيم تزداد لذته بالأذكار وقراءة القرآن.

وقالت أخرى: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين.

لا تتذكر ما حدث بالأمس وابدأ دائمًا من جديد

وتابعت مغردة ثالثة: صباح الخير وها انت قد مُنحت يومًا جديدًا، ما حدث في الأمس قد انتهى إن كان اثرهُ مازال في قلبك، لا تفقد المزيد من أيامك على حزن قد كنت تظنه سيئًا وتجد أنه في آخر الأمر كان حصانتك من الوقوع في الكثير من الأسوأ، تذكر خيرة الله دائمًا مُبهرة.

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