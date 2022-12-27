الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تحذير للأمهات.. ترك طفلك فترة طويلة أمام الشاشات يصيبه بالحول
اليوم.. تعليق الدراسة بجامعة الحدود الشمالية بسبب التقلبات المناخية
توتّرات في كوسوفو.. والجيش الصربي في حالة تأهب قصوى
تجنبًا لوقف الدعم.. تنبيه من حساب المواطن حول إضافة إجمالي المساحة المملوكة
من اليوم وحتى الجمعة.. «الحصيني» يتوقع موجة برد قوية على معظم الأنحاء
في الصباح.. تعرف على أنسب الأوقات لتناول الفاكهة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هاشتاق «أذكار الصباح» يتصدر التريند.. ومغردون: بها تزداد اللذات

هاشتاق «أذكار الصباح» يتصدر التريند.. ومغردون: بها تزداد اللذات

هاشتاق «أذكار الصباح» يتصدر التريند.. ومغردون: بها تزداد اللذات
٠٨:٣٧:٣٣ ص، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق «أذكار الصباح» التريند في المملكة، صباح اليوم، فيما تداول مغردون آلاف التغريدات التي تدعو إلى ذكر الله ونشر البهجة والطمأنينة في النفوس.

الأذكار تطيب بها النفوس وتزداد لذات النعم

ومن ذلك، قالت مغردة: الصباح قطعة من النعيم تزداد لذته بالأذكار وقراءة القرآن.

وقالت أخرى: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين.

لا تتذكر ما حدث بالأمس وابدأ دائمًا من جديد

وتابعت مغردة ثالثة: صباح الخير وها انت قد مُنحت يومًا جديدًا، ما حدث في الأمس قد انتهى إن كان اثرهُ مازال في قلبك، لا تفقد المزيد من أيامك على حزن قد كنت تظنه سيئًا وتجد أنه في آخر الأمر كان حصانتك من الوقوع في الكثير من الأسوأ، تذكر خيرة الله دائمًا مُبهرة.

اقرأ أيضًا:

هاشتاق «السلام النفسي» يتصدر التريند.. ومغردون: انشروا الإيجابية والتفاؤل

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أذكار الصباح الأذكار السعودية المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
جارديان: أمريكا وبريطانيا وفرنسا والأمم المتحدة شاركوا في ذبح 8 آلاف مسلم بالبوسنة

جارديان: أمريكا وبريطانيا وفرنسا والأمم المتحدة شاركوا في ذبح 8 آلاف مسلم بالبوسنة

١١:٥٢ م، الأحد، ٠٥ يوليو ٢٠١٥
التفاصيل الكاملة لاختطاف القنصل “الخالدي” في عدن حتى عودته إلى أرض الوطن

التفاصيل الكاملة لاختطاف القنصل “الخالدي” في عدن حتى عودته إلى أرض الوطن

١١:٢٦ م، الأثنين، ٠٢ مارس ٢٠١٥
الطلاب اليمنيون بجامعة «أم القرى» يشيدون بوقوف المملكة بجانب اليمن

الطلاب اليمنيون بجامعة «أم القرى» يشيدون بوقوف المملكة بجانب اليمن

٠٦:٥٦ م، الأثنين، ١٣ أبريل ٢٠١٥
العثور على مفقودي “ظهرة هديب” بواسطة فريق “الشمال التطوعي” (صور)

العثور على مفقودي “ظهرة هديب” بواسطة فريق “الشمال التطوعي” (صور)

٠٣:٣٧ م، الجمعة، ١٣ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *