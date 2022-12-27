عاصفة القرن تدفع «بايدن» لإعلان حالة الطوارئ في ولاية نيويورك

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم، حالة الطوارئ في ولاية نيويورك، جراء العاصفة الشتوية العنيفة المستمرة والمعروفة بـ «عاصفة القرن».

رفع الطوارئ الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة

وأوضح البيت الأبيض في بيان له، أن الرئيس أمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية جراء العواصف التي بدأت في 23 من الشهر الجاري.

وأضاف – حسب «سبوتنيك» – أن الإجراء يخول وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للمطلوبين.

50 حالة وفاة في شتى أنحاء البلاد

وأشار إلى أن العاصفة الثلجية المستمرة ودرجات الحرارة الباردة أسفرت عن وفاة ما لا يقل عن 27 شخصًا في نيويورك، إضافة إلى أكثر من 50 حالة وفاة في شتى أنحاء البلاد.

وفاة 25 بمقاطعة ايري بسبب العاصفة الشتوية

وكشفت سلطات ولاية نيويورك أن مقاطعة ايري سجَّلت أكثر من 25 حالة وفاة بسبب العاصفة الشتوية التي اجتاحت معظم أنحاء الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة ليرتفع عدد الذين قضوا على مستوى البلاد إلى 50 شخصًا.

وأكدت أن العديد من الوفيات المرتبطة بالطقس في نيويورك كانت في مقاطعة «ايري»، وأن بعض الوفيات نجمت عن التعرُّض لأزمات قلبية خلال محاولاتهم النجاة من تساقط الثلوج وهبوب الرياح المتجمدة، مشيرة إلى أن هناك أجزاء من غرب نيويورك مدفونة بما يصل إلى 43 بوصة من الثلوج.

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وتعاني الولايات المتحدة من أزمات حقيقية بسبب تدني درجات الحرارة، والعواصف الثلجية التي أدت إلى وقوع حوادث سير وقطعت السبل بالآلاف على الطرق وسط الثلوج في عدد من الولايات.