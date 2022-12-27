في الصباح.. تعرف على أنسب الأوقات لتناول الفاكهة

تواصل – فريق التحرير

قال خبراء تغذية، إن أنسب وقت لتناول الفواكه هو في الصباح وعلى معدة فارغة.

وأوضحوا أنه يتم هضم الفواكه في الجسم بطرق مختلفة، وذلك وفقًا لكون المعدة خالية أم ممتلئة، ولهذا السبب، يُنصح بتناول الفواكه في الصباح إن أمكن.

معدة فارغة

وأشار الخبراء إلى أنه عند تناول الفاكهة على معدة فارغة، يقوم الجهاز الهضمي بتفكيك السكر الموجود فيها بسرعة، وبالتالي يمكن الاستفادة بشكل أفضل من المواد الغذائية الموجود في الفاكهة، مثل الألياف وفيتامين “C”.

ووفق الخبراء، تحتوي الفواكه على مواد مضادة للأكسدة يمكن أن تقلل من الالتهابات في الجسم، ولذلك فإن تناول الفاكهة على معدة فارغة يساعد على الاستفادة بأكبر قدر ممكن منها، وفق صحيفة “البيان”.

وبينوا أن تناول الفاكهة مع أطعمة أخرى يؤدي إلى تباطؤ عملية الهضم، والسبب هو انشغال الإنزيمات الهضمية بالقيام بوظائف أخرى، ما يعني بقاء الفواكه لفترة أطول من اللازم في الجسم وبدء تخمرها، وهو ما يؤدي إلى تعفنها في الأمعاء، محدثة عسرًا في الهضم، وانتفاخًا في البطن، ومشاكل في الجهاز الهضمي على المدى الطويل.

وربما يكون تناول الفواكه مع وجبة الفطور أمرًا غير معتاد لدى البعض، ولذا ينصح خبراء التغذية بالتعود على تناولها مع الفطور بشكل تدريجي، كتناول عصير الفاكهة.

اقرأ أيضًا:

تناول هذه الفاكهة وتخلص من الأرق واحصل على قدرٍ كافٍ من النوم