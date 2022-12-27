بالفيديو.. «الخثلان» يُوضح كيف يكسب المسلم في اليوم ألف حسنة

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إنه من الممكن للمسلم أن يكسب في اليوم الواحد ألف حسنة.

أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم ألف حسنة؟

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في «تويتر»، أنه قد جاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومًا لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم ألف حسنة، قالوا يا رسول الله كيف يكسب ألف حسنة، قال يسبح مئة تسبيحة فيُكتب له بها ألف حسنة، أو يُحط عنه بها ألف خطيئة».

مجالات الخير في الإسلام كثيرة

وأضاف أن المسلم لو اتبع سنة رسول الله، وسبّح الله عز وجل مئة مرة يكسب ألف حسنة، أو يُحط عنه ألف سيئة، ولا يأخذ وقتًا أو جهدًا، ما يدل على أن مجالات الخير كثيرة، متسائلاً كيف إذا سبح المسلم ربه أكثر من مئة مرة، فيزداد الثواب والأجر لكل مئة تسبيحة ألف حسنة، وهكذا.

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