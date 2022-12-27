7 خطوات منزلية بسيطة للتخلص من انتفاخ أسفل العينين

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قال أطباء إنه يمكن التخلص من انتفاخ أسفل العينين بعدة طرق منزلية بسيطة دون الحاجة إلى زيارة الطبيب.

ووفق موقع “ويب ميد”، فإن هناك 7 طرق منزلية للتخلص من هذا الأمر المزعج للكثيرين وهي:

7 خطوات منزلية بسيطة

1ـ وضع ضمادة باردة، ويكون ذلك بأن تبلل قماشة نظيفة بماء بارد، ثم اجلس معتدلًا، ثم ضع القماشة المبللة على الجلد تحت العينين وحولهما لمدة دقائق معدودة مع الضغط الخفيف.

2ـ اخفض كمية السوائل التي تتناولها قبل وقت النوم، فسيساعد هذا في تقليل احتباس السوائل الذي قد يسبب تكوُّن أكياس تحت العينين.

3ـ الامتناع عن التدخين الذي يؤدي إلى تفاقم مشكلة تكوُّن الأكياس تحت العينين.

4ـ احصل على قسط كافٍ من النوم، حيث تتراوح مدة النوم الجيد لمعظم البالغين بين 7 ساعات و9 ساعات.

5ـ نم ورأسك مرفوعًا قليلًا: يُنصح بإضافة وسادة إضافية أو رفع مرتبة الفراش أسفل الرأس، أو يمكن رفع السرير بأكمله ناحية الرأس قليلاً، وقد يساعد هذا الإجراء في منع تراكم السوائل، بحسب صحيفة “القبس”.

6ـ تقليل أعراض الحساسية: تجنب مسببات الحساسية قدر الإمكان، وتناول أدوية التحسُّس التي تصرف دون وصفة طبية، وتحدث إلى الطبيب عن إستراتيجيات الوقاية في حالة التعرُّض لتفاعلات أسفل العينين بسبب صبغات الشعر أو الصابون أو مستحضرات التجميل أو غيرها من مسببات الحساسية.

7-قلل الملح بنظامك الغذائي.

أسباب انتفاخ أسفل العين

وهناك أسباب عدة لانتفاخ أسفل العين، منها:

-التهيج بسبب الحساسية.

-الإجهاد الشديد.

-الإصابة بالجيوب الأنفية.

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