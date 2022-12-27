الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
خدمة اليوم.. 7 خطوات للاستفسار عن الأجور السنوية
اكتشفها علماء صينيون.. طريقة بسيطة للتخلص من رائحة الفم الكريهة
منها الرياض والجوف.. «الأرصاد» يتوقع تساقط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
بسبب كمبيوتر.. إجلاء سريع لركاب طائرة بمطار أمريكي
إجرام الحوثي.. المليشيا تختطف مدير مدرسة وتحرقها بالكامل
توقعات الأرصاد.. هطول الأمطار على العلا وخيبر حتى الصباح

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خدمة اليوم.. 7 خطوات للاستفسار عن الأجور السنوية

خدمة اليوم.. 7 خطوات للاستفسار عن الأجور السنوية

خدمة اليوم.. 7 خطوات للاستفسار عن الأجور السنوية
٠٧:٤٠:٥٥ ص، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات الاستفسار عن الأجور السنوية، حيث أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الخدمة تمكن صاحب العمل أو مشرف المنشأة من الاستفسار عن حالة الأجور السنوية لمشتركي منشأتهم لسنة محددة أو لجميع السنوات السابقة، ومعرفة حالة اعتمادها، وعدد المشتركين المُعتَمد تعديل أجورهم لسنة محددة، من خلال عدة شروط وخطوات، هي:

* الخطوات:

1 – سجل دخولك في الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية كصاحب عمل.

2 – من شاشة الأجور السنوية، اختر «الاستفسار عن الأجور السنوية».

3 – أدخل السنة حسب تقويم المنشأة.

4 – انقر على «بحث».

5 – ستظهر لك قائمة بالسجلات وبعض المعلومات مثل «رقم الاشتراك، واسم المنشأة، والسنة، والإجمالي، والحالة».

6 – للاطلاع على المزيد من التفاصيل، اختر السجل الذي تريد ثم انقر على «عرض».

7 – يمكنك تحميل السجل بصيغة بي دي إف.

* المتطلبات:

– إدخال الأجور السنوية للمشتركين المطلوب تغيير أجورهم مسبقًا.

* خدمة العملاء:

وأشارت «خدمة العملاء» إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم «966112182222»، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق فريق الدعم الفني.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 10 خطوات للاستعلام عن نتائج درجات الطلاب

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأجور السنوية التأمينات المؤسسة العامة للتأمينات خدمة اليوم

مواد ذات صلة

المزيد
أمريكا.. إصابتان في حريق ضخم بمدينة كامبردج

أمريكا.. إصابتان في حريق ضخم بمدينة كامبردج

١٠:٤٧ ص، الأحد، ٠٤ ديسمبر ٢٠١٦
«الأرصاد»: توقُّعات بسحب رعدية ممطرة على مناطق متفرقة بالمملكة

«الأرصاد»: توقُّعات بسحب رعدية ممطرة على مناطق متفرقة بالمملكة

١٠:١٤ ص، الأثنين، ٠٧ نوفمبر ٢٠١٦
لراحة المواطنين.. مشروعات جديدة في الرياض وجدة والخبر بـ250 مليون ريال

لراحة المواطنين.. مشروعات جديدة في الرياض وجدة والخبر بـ250 مليون ريال

٠٢:٤١ م، السبت، ٢٤ ديسمبر ٢٠١٦
المملكة تؤكد أهمية التحرُّك الفوري لإيقاف مجازر حلب

المملكة تؤكد أهمية التحرُّك الفوري لإيقاف مجازر حلب

١٠:٤٧ م، السبت، ١٧ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *