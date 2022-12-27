خدمة اليوم.. 7 خطوات للاستفسار عن الأجور السنوية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات الاستفسار عن الأجور السنوية، حيث أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الخدمة تمكن صاحب العمل أو مشرف المنشأة من الاستفسار عن حالة الأجور السنوية لمشتركي منشأتهم لسنة محددة أو لجميع السنوات السابقة، ومعرفة حالة اعتمادها، وعدد المشتركين المُعتَمد تعديل أجورهم لسنة محددة، من خلال عدة شروط وخطوات، هي:

* الخطوات:

1 – سجل دخولك في الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية كصاحب عمل.

2 – من شاشة الأجور السنوية، اختر «الاستفسار عن الأجور السنوية».

3 – أدخل السنة حسب تقويم المنشأة.

4 – انقر على «بحث».

5 – ستظهر لك قائمة بالسجلات وبعض المعلومات مثل «رقم الاشتراك، واسم المنشأة، والسنة، والإجمالي، والحالة».

6 – للاطلاع على المزيد من التفاصيل، اختر السجل الذي تريد ثم انقر على «عرض».

7 – يمكنك تحميل السجل بصيغة بي دي إف.

* المتطلبات:

– إدخال الأجور السنوية للمشتركين المطلوب تغيير أجورهم مسبقًا.

* خدمة العملاء:

وأشارت «خدمة العملاء» إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم «966112182222»، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق فريق الدعم الفني.

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