«الدولار» يتراجع بعد تخفيف الصين لقيود كورونا.. وتوقعات بارتفاع سعر النفط

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تراجع سعر الدولار الأمريكي، اليوم،

بعد إعلان الصين أنها ستلغي قواعد الحجر الصحي المرتبطة بمكافحة كوفيد-19 على المسافرين الوافدين، بحسب “رويترز”.

في الوقت نفسه، ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.65 في المئة إلى 0.63115 دولار أمريكي في حين صعد الدولار الأسترالي 0.25 في المئة إلى 0.67485 دولار في معاملات هزيلة في مجملها بسبب موسم العطلات.

تراجع الدولار وارتفاع الإسترليني

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.16 في المئة إلى 1.20865 دولار، بينما صعد اليورو 0.06 في المئة إلى 1.06395 دولار.

واستقر مؤشر الدولار مقابل سلة عملات عند 104.12، كما سجل الين الياباني ارتفاعًا جديدًا بمقدار 0.1 في المئة إلى 132.75 مقابل الدولار.

وواصلت العملات الرقمية انخفاضها المستمر، حيث سجلت بيتكوين انخفاضًا طفيفًا إلى 16914 دولارًا في أحدث تداول لها، في حين انخفضت عملة إيثر 0.1 في المئة إلى 1227 دولارًا.

توقعات بتعافي الطلب على النفط

ورغم تزايد حالات الإصابة، خفّضت بكين قواعد التعامل مع الإصابات بالمرض إلى الفئة بي الأقل صرامة من الفئة إيه الأعلى تشددًا.

ومن المتوقع كذلك أن يتسبب هذا القرار الصيني في زيادة الطلب على النفط خاصة وأن بكين هي أكبر مستورد للنفط على مستوى العالم.

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