اكتشفها علماء صينيون.. طريقة بسيطة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

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اكتشف علماء من جامعة سيتشوان الصينية، طريقة سهلة للتخلص من رائحة الفم الكريهة، وذلك عبر تناول البروبيوتيك.

ودرس الباحثون نتائج العديد من الدراسات العلمية التي أجريت قبل شهر فبراير عام 2021، وشمل التحليل التلوي تجارب عشوائية حددت نتائجها تأثير بكتيريا البروبيوتيك.

وخلص الباحثون إلى أنه يمكن أن يمنع البروبيوتيك تحلل الأحماض الأمينية والبروتينات بواسطة البكتيريا اللاهوائية في الفم، وبالتالي أن يمنع تكوّن المنتجات الثانوية ذات الرائحة الكريهة، وفق موقع “روسيا اليوم”.

بروبيوتيك

ويشير مصطلح بروبيوتيك إلى بكتيريا حية نافعة تتواجد في بعض أنواع الأطعمة والمشروبات والمكملات الغذائية، وتشبه البكتيريا المفيدة هذه البكتيريا النافعة التي تتواجد بشكل طبيعي في جسم الإنسان.

لذلك فإن من فوائد البروبيوتيك، الإسهام في تعزيز البكتيريا النافعة في الجسم، وتعزيز وظائفها المهمة، مثل الحفاظ على الحركة الطبيعية للأمعاء، وإتمام عمليات الهضم، وامتصاص العناصر الغذائية، وتعزيز مقاومة الجسم ضد التقاط العدوى.

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