بسبب كمبيوتر.. إجلاء سريع لركاب طائرة بمطار أمريكي

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أجلت السلطات الأمريكية، 67 شخصا على متن طائرة، عشية الاحتفال بالعام الجديد، بعد أن اشتعلت النيران في شاحن كمبيوتر أحد الركاب، حيث تم إخلاء الركاب باستخدام نظام الانزلاق في حالات الطوارئ.

وتسبب حريق في بطارية كمبيوتر أحد ركاب طائرة تابعة لشركة “جيت بلو”، بتدخل رجال الطوارئ في مطار جون كنيدي الدولي بنيويورك، بعدما أصيب 7 أشخاص بجروح طفيفة.

وكانت الرحلة في طريقها إلى البوابة عندما اشتعلت النيران في بطارية الكمبيوتر المحمول.

وحسبما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية فقد نجح طاقم الطائرة في إخماد الحريق الناجم عن الكمبيوتر.

وأصيب 7 ركاب بجروح طفيفة، هذا إلى جانب شعور بعضهم بضيق التنفس بسبب الدخان، فيما أعلنت شركة الطيران فتحها تحقيقا في الحادثة، وتعاونها مع السلطات المسؤولة لمعرفة أسباب الحريق والمسؤول عنه الحادث.

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