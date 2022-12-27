إجرام الحوثي.. المليشيا تختطف مدير مدرسة وتحرقها بالكامل

تواصل – فريق التحرير:

أقدمت عناصر تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية على حرق مدرسة الروم الأساسية الثانوية بمحافظة ريمة، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم وانتهاكات الميليشيا المسلحة المدعومة إيرانيا.

صور توثق احتراق المدرسة

وشاركت حسابات لنشطاء ومتابعين يمنيين، صورا توثق احتراق مبنى وأثاث المدرسة، وسط إدانات محلية، حيث أكدت أن: “الواقع يقول إن العصابة تظل عصابة والمليشات تظل مليشيات حتى لو تملكت مقاليد الحكم وصارت سلطة أمر واقع لكنها ستظل تدير الدولة ومؤسساتها بعقلية العصابات”.

وأضافت أنه قبل أيام قامت عناصر حوثية مسلحة باختطاف مدير المدرسة وإيداعه في أحد سجونها، بسبب خلافات مع إدارة المدرسة حول المناهج التعليمية التي تريد جماعة الحوثي فرضها بالقوة، إضافة إلى فرض رسوم على الطلاب في مدرسة لا تتلق من وزارة التربية في حكومة الحوثيين حتى ريالا واحدا.

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اشتباكات بالعصي والأيدي وإطلاق نار

وجرت اشتباكات بين مواطنين يمنيين مدنيين في العاصمة اليمنية صنعاء، في وقت سابق أمس، وعدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية، كما وثقها مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأظهر الفيديو، اشتباكات بالعصي والأيدي، وقعت بين مواطنين، في منطقة الحصبة، وعناصر من عصابات الحوثي، كانوا يستقلون سيارة نقل صغيرة مكشوفة.

وتوقف السير على الطريق التي وقع فيها الاشتباك، بينما تجمع المواطنون لرؤية ما يحدث، فيما استمر الاشتباك، حتى سمع دوي ططلقات نارية وسط موقع الحادثة.