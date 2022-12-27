الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
توقعات الأرصاد.. هطول الأمطار على العلا وخيبر حتى الصباح
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توقعات الأرصاد.. هطول الأمطار على العلا وخيبر حتى الصباح

توقعات الأرصاد.. هطول الأمطار على العلا وخيبر حتى الصباح

توقعات الأرصاد.. هطول الأمطار على العلا وخيبر حتى الصباح
٠٣:٠٠:١٨ ص، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي العلا وخيبر.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثالثة فجرًا، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.

وهطلت أمس أمطار متوسطة، على مدينه عرعر وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية، جعلَها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

وفي وقت سابق، توقع الباحث في الطقس والمناخ، د. ناصر بن عبدالرحمن الخنين حالة مطرية شتوية استثنائية.

وقال الخنين، في تغريدة عبر “تويتر”: “تبشير.. نحن مقبلون على حالة شتوية مطرية ديمية ضبابية استثنائية طويلة باردة ونادرة في السنين الأخيرة”.

وتابع د. ناصر بن عبدالرحمن الخنين “ستكون الحالة المطرية حديث الركبان؛ بإذن الله تعالى؛ خصوصاً في أواسط الحجاز وعالية نجد والعارض ومحافظات منطقة الرياض بشكل عام وفياض الصمان والشرقية؛ اللهم تمّم وعمّم وراسل وبارك؛ يا ذا الطول والإنعام”.

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الكلمات الدلالية:
أمطار الارصاد العلا خيبر عرعر

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